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Stalowa Wola 8 września 2026

Owoce już dojrzewają, a kasztanowce ponownie kwitną. Niezwykły widok w Stalowej Woli

Na stalowowolskich kasztanowcach można zobaczyć obraz, który zupełnie nie pasuje do początku września. Obok kolczastych owoców pojawiły się świeże liście i nowe kwiatostany. Drzewa rozpoczęły kwitnienie po raz drugi w tym roku.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Wiosenne kwiaty u progu jesieni

Kalendarz przyrody wyraźnie się tutaj pogubił. Kasztany są już niemal gotowe, aby spaść na ziemię, tymczasem część kasztanowców ponownie pokryła się kwiatami. W jednym miejscu można więc zobaczyć dwa różne etapy rocznego cyklu tych drzew.

Choć taki widok przyciąga uwagę i może cieszyć oko, jego przyczyny nie są dla kasztanowców szczególnie korzystne. Jak wyjaśnia Milena Łabaj, kierownik Biura Architektury Krajobrazu Urzędu Miasta Stalowej Woli, ponowne kwitnienie jest reakcją drzew na warunki, w jakich rozwijały się w ostatnich miesiącach.

– Drugie kwitnienie kasztanowców związane jest przede wszystkim z suszą. Drzewa nie miały dostatecznej ilości wody. Do tego doszedł stres fizjologiczny związany z wysokimi temperaturami – mówi Milena Łabaj.

Trudne życie kasztanowców w mieście

Susza i wysokie temperatury nie były jedynymi obciążeniami. Drzewa rosną przy drodze, gdzie są bardziej narażone na zanieczyszczenie powietrza i gleby. Dodatkowym problemem jest szrotówek kasztanowcowiaczek. Larwy tego niewielkiego motyla uszkadzają liście kasztanowców i przyczyniają się do ich przedwczesnego opadania.

Pozbywanie się osłabionych liści jest jedną z reakcji obronnych drzewa. Kiedy później pojawiły się opady, a temperatury nadal przypominały letnie, kasztanowce rozpoczęły kolejny etap wzrostu.

– Dostały sygnał, że jest wysoka wilgotność i odpowiednia temperatura, więc można znowu zakwitnąć. Większość wypuściła nowe liście, a niektóre nawet kwiaty – tłumaczy Milena Łabaj.

Czy kwiaty zdążą zamienić się w owoce?

Na gałęziach znajdują się już owoce powstałe po majowym kwitnieniu. Obok nich rozwijają się jednak zupełnie nowe kwiaty. Czy one również mogą wydać kasztany?

– Jeżeli odpowiednie temperatury utrzymają się wystarczająco długo, mogą zawiązać się kolejne owoce. Wszystko będzie zależało od pogody i od tego, czy nie pojawią się przymrozki. Będziemy obserwować – zapowiada kierownik Biura Architektury Krajobrazu.

Na razie stalowowolskie kasztanowce prezentują jednocześnie swoją wiosenną i jesienną odsłonę. Nowe kwiaty pozostają przyrodniczą ciekawostką, a dojrzałe owoce już wkrótce trafią w ręce dzieci. Sezon na kasztanowe ludziki rozpocznie się więc zgodnie z planem.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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