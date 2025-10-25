Miesięcznik
Nisko 25 października 2025

Outsider się postawił… Błażowianka - Sokół Nisko 3:3

4 liga podkarpacka. Z jednym punktem wrócili z Błażowej piłkarze Sokoła Nisko. Ostatni zespół tabeli ligowej, mający na koncie tylko jedno zwycięstwo, wysoko zawiesił poprzeczkę wyżej notowanej ekipie trenera Jarosława Pacholarza i po meczu miał prawo mieć… niedosyt. To on w końcówce spotkania był bliższy zgarnięcia kompletu punktów.

Niezadowoleni z podziału punktów mogą być także piłkarze Sokoła, którzy bardzo dobrze weszli w to spotkanie, prowadząc po pół godzinie gry 2:0. Pierwszego gola strzelił głową Dawid Bieniasz, a drugiego Krystian Pietrzyk. Niestety, po zdobyciu drugiej bramki „sokoły” za bardzo uwierzyły w swoją moc i zostały ukarane przez Łukasza Trzynę, który w odstępie pięciu minut dwukrotnie skierował piłkę do bramki naszej drużyny. Dwukrotnie po dobrze rozegranych rzutach rożnych.
Kilka minut po wznowieniu gry po przerwie gospodarze ponownie wykorzystali niefrasobliwość defensorów Sokoła i objęły prowadzenie po uderzeniu Macieja Makarskiego. W 74. minucie udało się gościom wyrównać, z rzutu karnego trafił Jakub Mażysz, ale decydującego ciosu Sokół już nie wyprowadził, a co więcej w końcówce meczu musiał bronić się przed atakami Błażowianki.

Błażowianka Błażowa – Sokół Nisko 3:3 (2:2)
0-1 Bieniasz (19), 0-2 Pietrzyk (30), 1-2 Trzyna (35), 2-2 Trzyna (40), 3-2 Makarski (53), 3-3 Mażysz (64 - rzut karny)
Błażowianka: Jopek – P.Kruła, Róg, Kołodziej, Stankowski, Makarski, Baran, Walas (72 Dobrzański), Surmiak, Karnas, Trzyna (77 Babiarz).
Sokół: Konefał – Maćkowiak, Halamaka, Stępień, Bednarz, Lebioda (64 Kuca), Bieniasz (86 Zwolski), Dziopak (75 Ciemierkiewicz), Kelechi, Pietrzyk (80 Olszowy), Mażysz.

Sędziował Kacper Pańko (Rzeszów)
Żółte kartki: Jopek, Walas - Dziopak, Bednarz, Kuca

