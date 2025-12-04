Otwórz swoje serce. Dzieci czekają na rodziny zastępcze

Święta to czas, w którym wyjątkowo mocno odczuwamy bliskość. W wielu domach pojawi się zapach pierników, rozbłysną lampki na choince, a rodziny zasiądą przy wspólnym stole. Jednak nie wszystkie dzieci będą mogły tego doświadczyć. Część z nich spędzi świąteczne dni w placówkach opiekuńczych, z dala od rodzinnego ciepła.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zachęca mieszkańców powiatu do rozważenia pełnienia funkcji rodziny zastępczej. To szansa, by odmienić los dziecka i podarować mu to, czego najbardziej potrzebuje: poczucie bezpieczeństwa, troskę i codzienną obecność, a tym samym NOWE ŻYCIE.

Rodzina, która zmienia wszystko

Rodzina zastępcza daje dziecku możliwość dorastania w atmosferze zrozumienia i miłości, której często wcześniej nie doświadczyło. To nie tylko zapewnienie dachu nad głową — to tworzenie domu, w którym dziecko może poczuć się ważne, zauważone i chciane.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić małżonkowie lub osoby samotne, które:

dają rękojmię właściwej opieki,

nie były pozbawione ani nie mają ograniczonej władzy rodzicielskiej,

wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli istnieje),

mają pełną zdolność do czynności prawnych,

posiadają dobre warunki zdrowotne potwierdzone przez lekarza POZ,

mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

zapewniają odpowiednie warunki bytowe, edukacyjne i rozwojowe,

uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej,

ukończą szkolenie i zdobędą kwalifikacje.

To nie musi być rodzina idealna. Wystarczy, że jest gotowa dać dziecku dom, opiekę i poczucie, że jest dla kogoś ważne.

Jakie wsparcie otrzymują rodziny zastępcze?

PCPR w Nisku zapewnia rodzinom zastępczym:

specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne,

wsparcie finansowe przyznawane w decyzji administracyjnej,

szkolenia,

pomoc w procesie usamodzielniania wychowanków.

Rodzina zastępcza nie zostaje sama — na każdym etapie może liczyć na pomoc i towarzyszenie specjalistów.

Święta to dobry moment, by zrobić coś naprawdę ważnego

W czasie, gdy tak wiele mówi się o dobroci, bliskości i wspólnocie, warto zastanowić się, czy możemy dać coś od siebie tym, którzy mają najmniej. Dla dziecka, które czeka na rodzinę, możliwość trafienia do domu zastępczego jest często największym życiowym darem.

Może właśnie teraz ktoś z Was może odmienić czyjeś dzieciństwo?

Kontakt

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej mogą uzyskać szczegółowe informacje w:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

📍 ul. 3 Maja 32

📞 tel. 15 841 63 68