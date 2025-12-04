Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Aromaveda
0.0 / 5
Nisko 4 grudnia 2025

Otwórz swoje serce. Dzieci czekają na rodziny zastępcze

Nadchodzą święta. Choć dla wielu dzieci to najpiękniejszy czas w roku, pełen światła i rodzinnego ciepła, są też takie, dla których to okres najtrudniejszy — pełen pustki, tęsknoty i ciszy tam, gdzie powinien brzmieć śmiech. PCPR w Nisku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Święta to czas, w którym wyjątkowo mocno odczuwamy bliskość. W wielu domach pojawi się zapach pierników, rozbłysną lampki na choince, a rodziny zasiądą przy wspólnym stole. Jednak nie wszystkie dzieci będą mogły tego doświadczyć. Część z nich spędzi świąteczne dni w placówkach opiekuńczych, z dala od rodzinnego ciepła.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zachęca mieszkańców powiatu do rozważenia pełnienia funkcji rodziny zastępczej. To szansa, by odmienić los dziecka i podarować mu to, czego najbardziej potrzebuje: poczucie bezpieczeństwa, troskę i codzienną obecność, a tym samym NOWE ŻYCIE.

Rodzina, która zmienia wszystko

Rodzina zastępcza daje dziecku możliwość dorastania w atmosferze zrozumienia i miłości, której często wcześniej nie doświadczyło. To nie tylko zapewnienie dachu nad głową — to tworzenie domu, w którym dziecko może poczuć się ważne, zauważone i chciane.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić małżonkowie lub osoby samotne, które:

  • dają rękojmię właściwej opieki,

  • nie były pozbawione ani nie mają ograniczonej władzy rodzicielskiej,

  • wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli istnieje),

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,

  • posiadają dobre warunki zdrowotne potwierdzone przez lekarza POZ,

  • mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe, edukacyjne i rozwojowe,

  • uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej,

  • ukończą szkolenie i zdobędą kwalifikacje.

To nie musi być rodzina idealna. Wystarczy, że jest gotowa dać dziecku dom, opiekę i poczucie, że jest dla kogoś ważne.

Jakie wsparcie otrzymują rodziny zastępcze?

PCPR w Nisku zapewnia rodzinom zastępczym:

  • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne,

  • wsparcie finansowe przyznawane w decyzji administracyjnej,

  • szkolenia,

  • pomoc w procesie usamodzielniania wychowanków.

Rodzina zastępcza nie zostaje sama — na każdym etapie może liczyć na pomoc i towarzyszenie specjalistów.

Święta to dobry moment, by zrobić coś naprawdę ważnego

W czasie, gdy tak wiele mówi się o dobroci, bliskości i wspólnocie, warto zastanowić się, czy możemy dać coś od siebie tym, którzy mają najmniej. Dla dziecka, które czeka na rodzinę, możliwość trafienia do domu zastępczego jest często największym życiowym darem.

Może właśnie teraz ktoś z Was może odmienić czyjeś dzieciństwo?

Kontakt

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej mogą uzyskać szczegółowe informacje w:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
📍 ul. 3 Maja 32
📞 tel. 15 841 63 68

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
Stalowa Wola
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
Stalowa Wola
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
Parada Bajkowych Postaci podczas jarmarku w Rozwadowie Konkurs dla dzieci i młodzieży
Stalowa Wola
Parada Bajkowych Postaci podczas jarmarku w Rozwadowie Konkurs dla dzieci i młodzieży
W komendzie w Nisku pojawił się defibrylator AED
Nisko
W komendzie w Nisku pojawił się defibrylator AED
Wyjęła 510 zł z torebki innej kobiety
Stalowa Wola
Wyjęła 510 zł z torebki innej kobiety
Komisja Ochrony Środowiska blokuje sprzedaż gruntów pod SMR
Stalowa Wola
Komisja Ochrony Środowiska blokuje sprzedaż gruntów pod SMR
Mefedron, marihuana i haszysz przy 19-latku
Stalowa Wola
Mefedron, marihuana i haszysz przy 19-latku
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu