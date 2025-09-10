Inwestycja została przeprowadzona przez Powiat Niżański w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4”, przy wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu możliwa była kompleksowa modernizacja, poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie komfortu użytkowników.

Całkowita wartość prac wyniosła 1 964 242,22 zł, z czego 1 767 817 zł pochodziło z dofinansowania. Pozostałe środki zapewnił Powiat Niżański i Województwo Podkarpackie. Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany „ANDPOL” Andrzeja Delekty.

Prace objęły m.in. wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów, przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, modernizację instalacji grzewczej, elektrycznej i odgromowej, montaż fotowoltaiki, a także remont wnętrz.

Podczas uroczystości obecni byli m.in. poseł na Sejm RP Rafał Weber, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, starosta niżański Robert Bednarz, przedstawiciele władz samorządowych i dyrektorzy placówek.

- Dzisiejsza uroczystość to dowód na to, że dzięki skutecznemu wykorzystaniu programów rządowych i zaangażowaniu samorządów możliwe są inwestycje, które mają ogromne znaczenie dla mieszkańców naszego Powiatu - mówił starosta niżański Robert Bednarz.

Wicemarszałek Piotr Pilch podkreślił, że inwestycja jest przykładem dobrej współpracy samorządów z władzami wojewódzkimi: - Dzisiejsze otwarcie zmodernizowanego budynku w Nisku to przykład, jak skutecznie można łączyć środki rządowe, samorządowe i lokalną determinację, by powstawały inwestycje potrzebne ludziom.

Poseł Rafał Weber dodał: - To inwestycja ważna nie tylko z punktu widzenia poprawy warunków pracy instytucji publicznych, ale przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i rodzin, które na co dzień korzystają z pomocy i wsparcia.

Podziękowania w imieniu pracowników skierowała dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dorota Rabińska.

Po przemówieniach i przecięciu wstęgi zaproszeni goście zwiedzili odnowiony obiekt.

Podkreślano, że inwestycja nie tylko poprawiła wygląd i funkcjonalność budynku, ale przede wszystkim stworzyła lepsze warunki dla edukacji i wsparcia mieszkańców powiatu niżańskiego.