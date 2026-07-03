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Stalowa Wola 3 lipca 2026

Otwarto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Stalowej Woli

Przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Stalowej Woli oficjalnie otwarto Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Placówka została przygotowana z myślą o osobach z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Będzie mogła przyjąć 16 uczestników - 6 w ramach pobytu całodobowego i 10 w ramach pobytu dziennego.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas uroczystości kierownik Centrum, Aneta Mazur, podkreślała, że najważniejsze jest stworzenie miejsca, w którym uczestnicy będą czuli się bezpiecznie i będą mogli rozwijać swoją samodzielność.

- Mam nadzieję, że każdy, kto przekroczy próg naszego centrum, będzie czuł się bezpiecznie, potrzebnie, po prostu dobrze - mówiła.

Do dyspozycji uczestników przygotowano pokoje z łazienkami, salę rehabilitacyjną, pracownię terapii zajęciowej, jadalnię, pokój wyciszeń dla osób ze spektrum autyzmu, a także kuchnię i pralnię. Jak zaznaczała kierownik, będą to miejsca, w których uczestnicy będą mogli uczyć się codziennych czynności, takich jak przygotowywanie posiłków czy dbanie o swoje rzeczy.

Nad podopiecznymi czuwać będzie wykwalifikowany personel - sześciu opiekunów, trzech terapeutów, psycholog i rehabilitant.

- Prawdziwą wartość tego miejsca będą tworzyć nie ściany i wyposażenie, lecz ludzie - nasi uczestnicy, ich rodziny oraz pracownicy, którzy każdego dnia będą wnosić tutaj swoje serce, troskę i życzliwość - podkreśliła Aneta Mazur.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny przypomniał, że utworzenie Centrum było zobowiązaniem miasta wobec środowiska osób z niepełnosprawnościami.

- To miejsce ma służyć wsparciu osób z niepełnosprawnością, ale także rodziców i opiekunów, którzy potrzebują również wsparcia instytucjonalnego - zarówno dziennego, jak i całodobowego - mówił.

Zapowiedział również, że to nie koniec inwestycji w tej części miasta. W planach jest budowa mieszkań chronionych i treningowych, które mają powstać w sąsiedztwie nowo otwartego centrum.

Głos zabrała również prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Irena Stępień, która podkreślała, że powstanie Centrum to efekt wieloletnich starań wielu osób.

-To dzięki determinacji rodziców i opiekunów, którzy walczyli o spokojną przyszłość swoich dorosłych dzieci z niepełnosprawnościami, powstało to miejsce. Teraz mają szansę na godne, samodzielne i bezpieczne życie -mówiła.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Aleksander Kapuściński zwrócił uwagę, że rozwój miasta to nie tylko inwestycje infrastrukturalne.

- Prawdziwą siłę samorządu buduje się na wrażliwości wobec drugiego człowieka. Największą radością tego wszystkiego są uśmiechy tych dzieciaków i ich rodziców - podkreślił.

Podczas uroczystości nie zabrakło też bardziej osobistych chwil. Przed częścią oficjalnej prezydent zwrócił się do dzieci słowami: "To wy jesteście jak milion dolarów". Zdanie wywołało uśmiechy wśród najmłodszych i ich opiekunów, dobrze oddając atmosferę spotkania. Była również urocza cześć artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież, podopiecznych Centrum oraz uczniów ZS nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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