Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 12 sierpnia 2025

Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Święta Wojska Polskiego

Miłośnicy strzelectwa i wojskowych klimatów będą mieli w tym roku wyjątkową okazję, aby spróbować swoich sił w rywalizacji sportowej i poczuć atmosferę prawdziwego święta munduru. W sobotę, 16 sierpnia, na strzelnicy LOK przy ul. Energetyków 5 w Stalowej Woli odbędą się Otwarte Zawody Strzeleckie organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 8 otwarciem dla odwiedzających. O 8:30 zaplanowano oficjalne rozpoczęcie, a już kwadrans później – zapisy i start zawodów. Uczestnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: 12–17 lat oraz 18–20 lat. Zmagania zakończą się o godz. 15:00, a o 15:30 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Całe wydarzenie potrwa do godziny 17:00.

Oprócz samych zawodów organizatorzy przygotowali bogaty program dodatkowych atrakcji. Na miejscu będzie można zobaczyć pokaz broni w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych, odwiedzić stoiska promocyjne formacji wojskowych, obejrzeć sprzęt HSW i prezentacje służb mundurowych. Nie zabraknie także tradycyjnej grochówki żołnierskiej.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorami są Podkarpacki Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju, a patronat honorowy objął Prezydent Miasta Stalowej Woli. 

Udostępnij artykuł:

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób w żałobie i kryzysie
Stalowa Wola
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób w żałobie i kryzysie
Tragiczne odkrycie w Zbydniowie. W stawie znaleziono zwłoki 68-latka
Zaleszany
Tragiczne odkrycie w Zbydniowie. W stawie znaleziono zwłoki 68-latka
W drodze do pracy uratował rannego kierowcę
Nisko
W drodze do pracy uratował rannego kierowcę
"Aktywny Samorząd"– nabór 2025
Nisko
"Aktywny Samorząd"– nabór 2025
„Goń bolszewika, goń!” już 15 sierpnia
Jarocin
„Goń bolszewika, goń!” już 15 sierpnia
Dofinansowanie kursów językowych dla firm – rusza nabór!
Stalowa Wola
Dofinansowanie kursów językowych dla firm – rusza nabór!
Podwórko dla Pława po remoncie już wymaga napraw
Stalowa Wola
Podwórko dla Pława po remoncie już wymaga napraw
Święto Wojska Polskiego na Rynku w Rozwadowie
Stalowa Wola
Święto Wojska Polskiego na Rynku w Rozwadowie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu