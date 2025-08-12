Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji Święta Wojska Polskiego

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 8 otwarciem dla odwiedzających. O 8:30 zaplanowano oficjalne rozpoczęcie, a już kwadrans później – zapisy i start zawodów. Uczestnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: 12–17 lat oraz 18–20 lat. Zmagania zakończą się o godz. 15:00, a o 15:30 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Całe wydarzenie potrwa do godziny 17:00.

Oprócz samych zawodów organizatorzy przygotowali bogaty program dodatkowych atrakcji. Na miejscu będzie można zobaczyć pokaz broni w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych, odwiedzić stoiska promocyjne formacji wojskowych, obejrzeć sprzęt HSW i prezentacje służb mundurowych. Nie zabraknie także tradycyjnej grochówki żołnierskiej.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorami są Podkarpacki Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju, a patronat honorowy objął Prezydent Miasta Stalowej Woli.