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Stalowa Wola 16 września 2026

Otwarte spotkanie o profilaktyce chorób serca w Stalowej Woli

Jak rozpoznać ryzyko chorób serca, zanim pojawią się pierwsze niepokojące objawy? O tym będzie można dowiedzieć się podczas otwartego spotkania edukacyjnego „Serce nie zawsze ostrzega”, które odbędzie się 23 września w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wrzesień będzie w Stalowej Woli okazją nie tylko do rozmowy o zdrowiu, ale przede wszystkim o profilaktyce. W środę, 23 września o godz. 17.00, w sali wykładowej Centrum Aktywności Seniora odbędzie się spotkanie poświęcone zdrowiu serca i wczesnemu rozpoznawaniu czynników ryzyka chorób układu krążenia.

Spotkanie poprowadzi lek. med. Marek Ujda, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Tematem będzie profilaktyka oraz to, na co warto zwracać uwagę, zanim choroba zacznie dawać wyraźne objawy. To ważne szczególnie w przypadku schorzeń układu krążenia, które przez długi czas mogą rozwijać się bez jednoznacznych sygnałów ostrzegawczych.

Hasło wydarzenia – „Serce nie zawsze ostrzega” – ma zachęcić mieszkańców do większej troski o własne zdrowie, regularnych badań i świadomego podejścia do profilaktyki. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku.

Wydarzenie organizują Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, Miasto Stalowa Wola oraz Centrum Aktywności Seniora. Spotkanie jest częścią ogólnopolskiej kampanii „Profilaktyka – podaj dalej”.

Wstęp jest wolny.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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