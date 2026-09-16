Otwarte spotkanie o profilaktyce chorób serca w Stalowej Woli

Wrzesień będzie w Stalowej Woli okazją nie tylko do rozmowy o zdrowiu, ale przede wszystkim o profilaktyce. W środę, 23 września o godz. 17.00, w sali wykładowej Centrum Aktywności Seniora odbędzie się spotkanie poświęcone zdrowiu serca i wczesnemu rozpoznawaniu czynników ryzyka chorób układu krążenia.

Spotkanie poprowadzi lek. med. Marek Ujda, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Tematem będzie profilaktyka oraz to, na co warto zwracać uwagę, zanim choroba zacznie dawać wyraźne objawy. To ważne szczególnie w przypadku schorzeń układu krążenia, które przez długi czas mogą rozwijać się bez jednoznacznych sygnałów ostrzegawczych.

Hasło wydarzenia – „Serce nie zawsze ostrzega” – ma zachęcić mieszkańców do większej troski o własne zdrowie, regularnych badań i świadomego podejścia do profilaktyki. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku.

Wydarzenie organizują Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli, Miasto Stalowa Wola oraz Centrum Aktywności Seniora. Spotkanie jest częścią ogólnopolskiej kampanii „Profilaktyka – podaj dalej”.

Wstęp jest wolny.