Otwarcie ulicy Seulskiej – nowy horyzont rozwoju Stalowej Woli

To pierwszy etap budowy infrastruktury nowej strefy gospodarczej Stalowej Woli. W wydarzeniu wzięli udział: jego Ekscelencja Ambasador Republiki Korei w Polsce Junyoul Tae, przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, przedstawiciele SK Nexilis z Korei wraz ze swoimi stalowowolskimi pracownikami, którzy zabiegali o to, by ulica, przy której budują ogromną fabrykę nosiła nazwę stolicy Korei, samorządowcy, a także pracownicy Urzędu Miasta i wykonawcy drogi.

– Jestem niezwykle zaszczycony, że nowa ulica w Stalowej Woli nosi nazwę „Seulska” i staje się częścią tkanki miasta. To symbol współpracy między Koreą a Polską, ale także przesłanie, że to miejsce stanie się centrum i stolicą rozwoju polskiego przemysłu – podkreślił Ambasador Republiki Korei.

Inwestycje o miliardowej skali

Przy ul. Seulskiej zlokalizowało się już dwóch potężnych inwestorów. Huta Stalowa Wola tworzy tu swoje centrum badawczo-rozwojowe, a koreański gigant technologiczny SK Nexilis realizuje inwestycję wartą blisko 3 miliardy złotych. To jednak dopiero początek – w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne decyzje inwestycyjne w nowej strefie gospodarczej.

– Ta droga to nie tylko infrastruktura. To symbol naszego rozwoju i wspólnej przyszłości. Dołożymy wszelkich starań, aby nasza firma ciągle się rozwijała, a współpraca z Polską była nadal owocna – zaznaczył CEO SK Nexilis Kwangmin Lyou.

Będzie pięknie i zielono

Droga, która została oddana właśnie do użytku liczy blisko 3 km, posiada pełną infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, oświetlenie, ścieżki rowerowe, ma również zbiornik retencyjny o powierzchni 12 ha, przyjmujący wodę z drogi i z sąsiednich zakładów.

Wzdłuż Seulskiej zostało posadzonych ponad 800 dużych drzew, ponad 5 tys. krzewów, bo liczą się nie tylko nowoczesne instalacje, ale ma być pięknie i zielono. Wartość ulicy Seulskiej to aż 80 mln zł.

Potężne wsparcie rządowe

Budowa ul. Seulskiej została zrealizowana dzięki dotacji rządu premiera Mateusza Morawieckiego z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 200 milionów złotych. To jednak jeden z wielu projektów infrastrukturalnych w tej części miasta. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl realizuje budowę drogi łączącej nową strefę z trasą S19 – inwestycja o wartości 360 mln zł, z czego 250 mln zł pochodzi również z Polskiego Ładu. Kolejny krok to infrastruktura wodno-kanalizacyjna – projekt o wartości 150 mln zł, który wprowadzi nowoczesne i ekologiczne rozwiązania na terenie strefy.

Stalowa Wola potrafi

W wydarzeniu udział wzięli także parlamentarzyści, którzy podkreślali symboliczne znaczenie inwestycji.

– My dzisiaj spotykamy się z pięknem. Piękna droga, piękny zakład, piękni ludzie. Wierni tradycji COP-u zapraszamy wszystkich do Stalowej Woli i zapewniamy o naszej otwartości – mówiła senator RP Janina Sagatowska.

– Ta inwestycja jest symbolem, że Stalowa Wola potrafi. Potwierdza, że w tym mieście można i trzeba inwestować. Jestem przekonany, że pojawią się kolejni inwestorzy, którzy tutaj odniosą sukces – podsumował poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Polskę mamy w sercach

Głos zabrał także Michał Jaros, wiceminister w resorcie rozwoju i technologii.

– Ulica, która jest dzisiaj otwierana, ulica Seulska, przy inwestycji koreańskiej jest pewnym symbolem, symbolem naszej przyjaźni, naszej współpracy, nie tylko na poziomie rządowym i gospodarczym, ale przede wszystkim ludzkim, bo Koreańczycy są naszymi przyjaciółmi, są przyjaciółmi Polski. Nie spoczniemy na wielkich inwestycjach, które są w Polsce, nie tylko na tej, będą następne, w tym inwestycje koreańskie, inwestycje z innych części świata, ale też dużo polskich inwestycji, bo chcemy rozwijać polską gospodarkę. Polska gospodarka nie ma barw politycznych, polska gospodarka jest nas wszystkich, niezależnie od tego, co robimy, na kogo głosujemy, gdzie pracujmy. W związku z tym życzę wszystkiego dobrego, zwłaszcza tym, którzy będą tu na co dzień pracowali. Dziękując za tę uroczystość chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że będziemy zawsze tam, gdzie Polska. Są polskie szanse, będziemy je wykorzystywać, bo Polskę mamy w sercach - powiedział wiceminister.

Podziękowania prezydenta

Na koniec słowa podziękowania skierował prezydent Lucjusz Nadbereżny.

- Dziękuję dzisiaj wszystkim, którzy z takim sercem i zaangażowaniem pracowali, pracują i będą pracować nad projektem nowej strefy gospodarczej - nowego horyzontu rozwoju Stalowej Woli i całego regionu - mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.