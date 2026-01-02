Miesięcznik
Rudnik nad Sanem 5 marca 2026

Otwarcie hali sportowej przy Zespół Szkół w Rudnik nad Sanem

Po latach korzystania z niewielkiej sali gimnastycznej uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem mają do dyspozycji nową halę sportową. Obiekt został oficjalnie otwarty, 4 marca, podczas uroczystości z udziałem władz samorządowych i rządowych, dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz młodzieży.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Hala ma wymiary 24 na 12 metrów. To pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne zadaszone stałą konstrukcją samonośną. W ramach inwestycji powstało także zaplecze higieniczno-sanitarne, łącznik z istniejącym budynkiem szkoły oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Przy obiekcie wybudowano również altanę i wiatę na rowery.

Inwestycja była realizowana pod nazwą „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem”. Jej wartość wyniosła blisko 5,5 mln zł. Około 3,6 mln zł pochodziło z rządowego programu „Olimpia”, natomiast blisko 1,8 mln zł stanowiły środki własne powiatu niżańskiego. Wykonawcą była firma Usługi Remontowo-Budowlane MALBUD Andrzej Małek z Nowej Sarzyny.

Podczas otwarcia starosta niżański Robert Bednarz przypomniał, że była to ostatnia szkoła średnia w powiecie, która nie miała odpowiedniej sali sportowej.

- Ostatnia szkoła w powiecie niżańskim, szkoła średnia, która do tej pory funkcjonowała jeśli chodzi o zajęcia sportowe, gimnastyczne, w takiej małej sali gimnastycznej, niespełniającej wymogów, a na pewno nie odpowiadająca standardom XXI wieku, dzisiaj ta szkołą będzie mogła pochwalić się i korzystać z tej wymiarowej sali gimnastycznej, która oficjalnie zostaje oddana do użytku. Szkoła z wieloletnią historią, tradycją doczekała się takiego domknięcia realizacji tych najważniejszych elementów infrastruktury szkolnej - powiedział starosta.

Poseł Rafał Weber zwrócił uwagę na rolę państwa i samorządu w poprawie warunków nauki.

- Zadaniem władzy rządowej i samorządowej jest dbanie, by warunki nauki były jak najlepsze. Aby standard obiektów szkolnych, zarówno sal lekcyjnych jak i takich sal gimnastycznych, był jak najwyższy. Cieszę się bardzo, że tutaj w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem doczekaliśmy się budowy tak wspaniałego i nowoczesnego kompleksu sportowego. Jedną z ważnych części tego obiektu jest boisko wielofunkcyjne, ale też tor z gokartami, czyli coś co jest pewną nowością jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe - mówił poseł.

Nowa hala będzie wykorzystywana podczas lekcji wychowania fizycznego, zawodów i szkolnych wydarzeń. Jak podkreślała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Anna Ciak, to przestrzeń, która ma służyć młodzieży przez lata.

- Dzisiaj zyskujemy nowoczesne miejsce, które będzie służyć uczniom przez wiele lat, zarówno podczas lekcji wychowanie fizycznego, zawodów czy szkolnych wydarzeń. Olimpia to nie tylko budynek, ale i sprzęt sportowy, to przede wszystkim przestrzeń gdzie będziemy rozwijać swoje pasje, dbać o zdrowie i spędzać czas razem - powiedziała przewodnicząca.

O możliwościach, jakie daje nowy obiekt, mówił również nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Zając.

- To jest hala wreszcie na miarę dwudziestego pierwszego wieku i uczniowie będą korzystali z pełnowymiarowego boiska do piłki siatkowej, do piłki koszykowej. Będzie nieduże boisko też do piłki nożnej, ale oprócz tego nasza hala sportowa będzie wyposażona właśnie w strzelnicę wirtualną - zaznaczył nauczyciel.

Dzięki tej inwestycji zajęcia sportowe w szkole będą mogły odbywać się przez cały rok w lepszych warunkach niż dotychczas.

