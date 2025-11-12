Oszustwo na „wypadek” w Zaleszanach. Dwoje zatrzymanych, pieniądze uratowane

Udaremniona próba wyłudzenia

W ubiegłym tygodniu stalowowolscy kryminalni otrzymali informację o próbach wyłudzenia pieniędzy od seniorów na terenie gminy Zaleszany. Funkcjonariusze rozpoczęli działania operacyjne.

W okolicy zauważyli kobietę prowadzącą rozmowę telefoniczną i mężczyznę czekającego w zaparkowanym aucie na tablicach spoza regionu. Ich zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów. Po krótkiej obserwacji oboje zostali zatrzymani.

Okazało się, że to mieszkańcy województwa mazowieckiego - 33-letnia kobieta i 32-letni mężczyzna. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy kobiecie ponad 15 tysięcy złotych w gotówce.

Seniorce groziła utrata oszczędności

Z ustaleń policjantów wynika, że do 77-letniej mieszkanki gminy Zaleszany zadzwoniła kobieta podszywająca się pod jej córkę. Twierdziła, że spowodowała poważny wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy na kaucję. Seniorka przygotowała gotówkę i biżuterię, które zamierzała przekazać nieznajomej.

Na szczęście, dzięki interwencji jednego z członków rodziny, który zauważył niepokojące zachowanie kobiety i powiadomił policję, do przekazania pieniędzy nie doszło. W tym samym czasie funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych w pobliżu domu seniorki.

Zarzuty i dalsze postępowanie

Zatrzymani usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają, że zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi oszustwami.