Nisko 9 lutego 2026

Oszustwo na sprzedaż koców. 90-latka straciła 27 tysięcy złotych

Policja prowadzi czynności w sprawie kradzieży, do której doszło 6 lutego na terenie powiatu niżańskiego. Ofiarą przestępstwa padła 90-letnia mieszkanka regionu, która straciła 27 tysięcy złotych.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, do domu seniorki przyszło dwóch nieznanych jej mężczyzn. Pod pretekstem sprzedaży koców zostali wpuszczeni do środka. W trakcie rozmowy jeden z nich na chwilę zniknął z pola widzenia kobiety.

Po wyjściu mężczyzn 90-latka zorientowała się, że z jej domu zniknęły pieniądze w kwocie 27 tysięcy złotych. O zdarzeniu natychmiast poinformowano policję.

Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości sprawców oraz okoliczności zdarzenia. Policja apeluje, aby zachować szczególną ostrożność i nie wpuszczać do domów nieznajomych, zwłaszcza osób oferujących sprzedaż towarów lub usług.

