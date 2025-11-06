Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Nisko 6 listopada 2025

Oszukali seniorkę na 9 tysięcy dolarów. Wpadli dzięki czujności policjanta

Policjanci z Niska zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa metodą „na adwokata” i „na policjanta”. Ofiarą przestępców padła 83-letnia mieszkanka powiatu niżańskiego, która - chcąc pomóc swojej córce - przekazała im 9 tysięcy dolarów. Dzięki szybkiemu działaniu policji i samej poszkodowanej, 35- i 36-latek trafili do aresztu.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak doszło do oszustwa

W drugiej połowie października do 83-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za adwokata. Poinformował ją, że jej córka miała spowodować wypadek w Stanach Zjednoczonych i została zatrzymana przez policję. Aby „uniknąć aresztu”, starsza pani miała przekazać 9 tysięcy dolarów.

Działając w stresie i obawie o los córki, kobieta zgodziła się przekazać pieniądze. Po gotówkę wkrótce zgłosił się nieznany mężczyzna. Dopiero po przekazaniu pieniędzy 83-latka skontaktowała się z córką i dowiedziała się, że żaden wypadek nie miał miejsca. Wtedy natychmiast powiadomiła policję.

Policjanci ruszyli tropem oszustów

Zawiadomienie o przestępstwie trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej funkcjonariusze rozpoczęli intensywne działania. W tym samym czasie podobne oszustwa odnotowano także w powiecie stalowowolskim.

Dzięki wymianie informacji między jednostkami i spostrzegawczości policjanta z posterunku w Pysznicy, który w czasie wolnym zauważył podejrzany samochód, udało się namierzyć sprawców. Kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 35 i 36 lat - mieszkańców powiatu niżańskiego.

Przyznali się do trzech oszustw

Zatrzymani przyznali się do trzech oszustw na łączną kwotę około 300 tysięcy złotych, a także do jednej nieudanej próby wyłudzenia pieniędzy. Do wszystkich tych zdarzeń doszło na terenie powiatów niżańskiego i stalowowolskiego.

We wtorek mężczyźni usłyszeli zarzuty. Sąd Rejonowy w Nisku przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec nich tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Za oszustwo grozi im kara nawet do 8 lat więzienia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Dwa koła, tysiące przejazdów. Tak wyglądał rowerowy rok w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dwa koła, tysiące przejazdów. Tak wyglądał rowerowy rok w Stalowej Woli
IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
Oświadczenie starosty: ukraińscy żołnierze leczeni zgodnie z przepisami
Stalowa Wola
Oświadczenie starosty: ukraińscy żołnierze leczeni zgodnie z przepisami
Dzień Kina Polskiego w Kinie „Wrzos”
Stalowa Wola
Dzień Kina Polskiego w Kinie „Wrzos”
„Fantazmaty” Adama Magdziaka w Galerii TŁO
Stalowa Wola
„Fantazmaty” Adama Magdziaka w Galerii TŁO
Szykują się do zimy
Stalowa Wola
Szykują się do zimy
Na rower po żurawinę!
Stalowa Wola
Na rower po żurawinę!
Nisko w światowej lidze wynalazców
Nisko
Nisko w światowej lidze wynalazców
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu