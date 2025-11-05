Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
2.1 / 5
Stalowa Wola 5 listopada 2025

Oświadczenie starosty: ukraińscy żołnierze leczeni zgodnie z przepisami

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny wydał oświadczenie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych ukraińskim żołnierzom w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. W piśmie podkreślono, że wszystkie działania placówki odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a pomoc udzielana jest w ramach obowiązujących procedur.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia.

"W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi obsługi żołnierzy ukraińskich kosztem innych pacjentów, a w szczególności mieszkańców Stalowej Woli i okolicznych miejscowości, pragnę poinformować, że są to wiadomości nierzetelne i zmanipulowane. Wywołują tylko wiele niepotrzebnych i negatywnych emocji. Dlatego pragnę jednoznacznie zapewnić mieszkańców całego Powiatu Stalowowolskiego, że:

- w stalowowolskim Szpitalu Powiatowym żadni żołnierze, w tym ukraińscy, nie mają pierwszeństwa przed innymi pacjentami. Opieka nad nimi nie utrudnia opieki nad pacjentami cywilnymi, ani nie odbywa się ich kosztem. W przypadku gdy trafiają np. na Szpitalny Oddział Ratunkowy, obowiązują ich te same zasady przyjmowania, czyli triage – segregacja medyczna pacjentów, ustalająca kolejność przyjmowania zgodnie ze stanem zdrowia,

- obsługa ukraińskich żołnierzy nie zakłóca codziennego funkcjonowania Szpitala, jest ona tak zorganizowana, że w żaden sposób nie wpływa na czas oczekiwania pacjentów ani do naszego Laboratorium, ani też do lekarzy specjalistów. Świadczenia realizowane na zlecenie wojska, nie odbywają się kosztem innych pacjentów, w szczególności mieszkańców Stalowej Woli i okolicznych miejscowości. Nie są też opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

- mimo nawiązanego porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej, SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli pozostaje szpitalem cywilnym, którego główną rolą jest zapewnianie opieki zdrowotnej mieszkańcom Stalowej Woli i Powiatu Stalowowolskiego. Jednocześnie jednak, w razie potrzeby mamy obowiązek udzielać pomocy również przebywającym w naszych okolicach innym osobom, w tym obywatelom innych krajów. Zawsze jednak odbywa się to na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa".

 Janusz Zarzeczny
Starosta Stalowowolski

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  2.1
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  2.1

Komentarze

Maria Wieczorek.
2025-11-05 12:17:44
Tere fere, piszą to co chcą żeby ludzie wiedzieli. Wszyscy wiemy jaka jest prawda.😡
Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
Dzień Kina Polskiego w Kinie „Wrzos”
Stalowa Wola
Dzień Kina Polskiego w Kinie „Wrzos”
„Fantazmaty” Adama Magdziaka w Galerii TŁO
Stalowa Wola
„Fantazmaty” Adama Magdziaka w Galerii TŁO
Szykują się do zimy
Stalowa Wola
Szykują się do zimy
Na rower po żurawinę!
Stalowa Wola
Na rower po żurawinę!
Nisko w światowej lidze wynalazców
Nisko
Nisko w światowej lidze wynalazców
MDK zaprasza na warsztaty tworzenia mydełek i soli kąpielowych
Stalowa Wola
MDK zaprasza na warsztaty tworzenia mydełek i soli kąpielowych
Nowy Klub Dziecięcy „Mały Jeżyk” w Jeżowem już otwarty
Jeżowe
Nowy Klub Dziecięcy „Mały Jeżyk” w Jeżowem już otwarty
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu