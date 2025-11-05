Oświadczenie starosty: ukraińscy żołnierze leczeni zgodnie z przepisami

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia.

"W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi obsługi żołnierzy ukraińskich kosztem innych pacjentów, a w szczególności mieszkańców Stalowej Woli i okolicznych miejscowości, pragnę poinformować, że są to wiadomości nierzetelne i zmanipulowane. Wywołują tylko wiele niepotrzebnych i negatywnych emocji. Dlatego pragnę jednoznacznie zapewnić mieszkańców całego Powiatu Stalowowolskiego, że:

- w stalowowolskim Szpitalu Powiatowym żadni żołnierze, w tym ukraińscy, nie mają pierwszeństwa przed innymi pacjentami. Opieka nad nimi nie utrudnia opieki nad pacjentami cywilnymi, ani nie odbywa się ich kosztem. W przypadku gdy trafiają np. na Szpitalny Oddział Ratunkowy, obowiązują ich te same zasady przyjmowania, czyli triage – segregacja medyczna pacjentów, ustalająca kolejność przyjmowania zgodnie ze stanem zdrowia,

- obsługa ukraińskich żołnierzy nie zakłóca codziennego funkcjonowania Szpitala, jest ona tak zorganizowana, że w żaden sposób nie wpływa na czas oczekiwania pacjentów ani do naszego Laboratorium, ani też do lekarzy specjalistów. Świadczenia realizowane na zlecenie wojska, nie odbywają się kosztem innych pacjentów, w szczególności mieszkańców Stalowej Woli i okolicznych miejscowości. Nie są też opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale przez Ministerstwo Obrony Narodowej,

- mimo nawiązanego porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej, SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli pozostaje szpitalem cywilnym, którego główną rolą jest zapewnianie opieki zdrowotnej mieszkańcom Stalowej Woli i Powiatu Stalowowolskiego. Jednocześnie jednak, w razie potrzeby mamy obowiązek udzielać pomocy również przebywającym w naszych okolicach innym osobom, w tym obywatelom innych krajów. Zawsze jednak odbywa się to na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa".

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski