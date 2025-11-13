Stalowa Wola 13 listopada 2025
Oświadczenie Radnej Rady Miejskiej w Stalowej Woli Urszuli Tatys
Radna Rady Miejskiej w Stalowej Woli, Urszula Tatys, przygotowała oświadczenie w odpowiedzi między innymi na treść stanowiska przyjętego przez Radę 3 listopada 2025 roku. Dokument dotyczy kwestii takich jak gospodarka wodna czy zasady funkcjonowania samorządu.
