Ostra kanonada w Rozwadowie, Gliniance, Przędzelu i Kopkach

Także w innych meczach uaktywnili się snajperzy. Dla Sanu Stalowa Wola cztery gole w zwycięskim meczu z Lotnikiem strzelił Mateusz Jakubiec. Z identycznym dorobkiem strzeleckim zakończył mecz w Przędzelu, Maciej Klekacz z Rotundy Krzeszów. Z hat-trickami zakończyli natomiast niedzielne granie: Marcin Pieróg i Grzegorz Tofil z drużyny Herosów Słomiana-Krzaki i Dominik Seidler z Orła Rudnik nad Sanem.

Klasa B grupa II

8. kolejka

SAN STALOWA WOLA - LOTNIK TURBIA 9:0 (4:0) --- fotorelacja z meczu / fot. Adam P./PKS SAN Stalowa Wola

Jakubiec (26, 41, 63, 84), Nowak (12, 72), Leśniowski (5), Szymczakiewicz (49), Chyb (56)

CZARNI II LIPA - WKS KURZYNA 2:1 (2:1)

Kozieł (16, 36) - Ryczko (44)

SANNA ZAKLIKÓW - ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM 1:5 (0:2)

Odrzywolski (90+3) - Seidler (16, 23, 80), Kluk (73), Chudzik (55)

ORZEŁ GLINIANKA - TANEW HARASIUKI 5:6 (3:5)

Smutek (10, 63), Burda (39), Lokaj (28, 52) - Masternak (6, 12, 29, 37-karny, 43, 80)

POLONIA PRZĘDZEL - ROTUNDA KRZESZÓW 2:8 (0:4)

Olko (55), Dul (78) - Szafran (18), Klekacz (15, 27, 33, 46), Kusz (65, 72, 85)

WICHRY RZECZYCA DŁUGA - HURAGAN ZDZIECHOWICE 4:0 (3:0)

Stelmach (12, 50), Machaj (17, 42)

JUTRZENKA KOPKI - HEROSI SŁOMIANA-KRZAKI 1:9 (0:3)

Żarkowski (57) - Pieróg (10, 33, 66), Tofil (54, 67, 72), Pchełka (61, 63), Zalewski (37)

Tabela za www.regiowyniki.pl