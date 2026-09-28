Ostatnie „Smaki historii”. Tym razem uczestnicy poznają kuchnię żydowską

Warsztaty pod hasłem „Kuchnia żydowska - smaki dawnej społeczności” będą okazją nie tylko do wspólnego gotowania, ale również poznania części wielokulturowej historii powiatu niżańskiego.

Będzie to ostatnie spotkanie w ramach cyklu „Smaki historii”, dlatego organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do kulinarnej podróży przez tradycje regionu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 15 876 30 14 oraz mailowo: stowarzyszenietratwa@op.pl.

Cykl realizowany jest przez Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Tratwa” w ramach zadania „Smaki historii - realizacja koncepcji Uniwersytet Samorządności poprzez upowszechnianie wielokulturowej tradycji powiatu niżańskiego”. Inicjatywa została objęta „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2026-2031” i jest dofinansowana ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.