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Fot. kpt. Grzegorz Łojek/KW PSP w Rzeszowie
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Nisko 23 października 2026

Ostatnie pożegnanie st. asp. Bartłomieja Pieroga

W czwartek, 22 października, w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach odbył się pogrzeb śp. st. asp. Bartłomieja Pieroga, funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Nisku. Strażak zginął tragicznie na służbie 16 października. Miał zaledwie 27 lat.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczni strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych jednostek OSP. Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, a zmarłemu oddano hołd z udziałem asysty honorowej.

Wśród obecnych znaleźli się m.in. wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, poseł Rafał Weber, komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek oraz przedstawiciele władz województwa i powiatu niżańskiego.

Po mszy świętej kondukt pogrzebowy odprowadził zmarłego na cmentarz, gdzie spoczął na wieczny odpoczynek.

Za odwagę i poświęcenie Bartłomiej Pieróg został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Otrzymał również pośmiertny awans na stopień starszego aspiranta.

Źródło: Powiat Niżański

Fot. kpt. Grzegorz Łojek/KW PSP w Rzeszowie

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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