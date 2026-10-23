Ostatnie pożegnanie st. asp. Bartłomieja Pieroga

W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczni strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych jednostek OSP. Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, a zmarłemu oddano hołd z udziałem asysty honorowej.

Wśród obecnych znaleźli się m.in. wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, poseł Rafał Weber, komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek oraz przedstawiciele władz województwa i powiatu niżańskiego.

Po mszy świętej kondukt pogrzebowy odprowadził zmarłego na cmentarz, gdzie spoczął na wieczny odpoczynek.

Za odwagę i poświęcenie Bartłomiej Pieróg został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Otrzymał również pośmiertny awans na stopień starszego aspiranta.

Źródło: Powiat Niżański

Fot. kpt. Grzegorz Łojek/KW PSP w Rzeszowie