Osiedle Leśna
Stalowa Wola 30 grudnia 2025

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

W poniedziałek, 29 grudnia, w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy obecnej kadencji. Spotkanie miało charakter podsumowujący i było okazją do omówienia najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy w mijającym roku.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Stalowej Woli rozpoczęła swoją działalność 4 marca 2025 roku. Z uwagi na planowane zmiany w przepisach dotyczących rynku pracy oraz służb zatrudnienia, w przyszłym roku powołana zostanie nowa Rada na kadencję obejmującą lata 2026–2029.

Podczas posiedzenia przedstawiono aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie stalowowolskim, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu bezrobocia. Członkowie Rady zapoznali się także z informacją dotyczącą wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2025 roku na różne formy wsparcia osób bezrobotnych.

Z zaprezentowanych danych wynika, że według stanu na 30 listopada 2025 roku stopa bezrobocia w powiecie stalowowolskim wyniosła 6 proc. Dla porównania, w województwie podkarpackim wskaźnik ten osiągnął poziom 9 proc, natomiast w skali całego kraju stopa bezrobocia na koniec listopada wyniosła 5,6 proc.

W obradach uczestniczył starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, który podziękował członkom Rady za zaangażowanie, merytoryczną współpracę oraz wkład w opiniowanie i kształtowanie działań na rzecz lokalnego rynku pracy.

Słowa podziękowania skierował również przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Stanisław Sobieraj. Szczególne wyrazy uznania przekazał dyrekcji oraz pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli, podkreślając ich codzienną pracę na rzecz mieszkańców powiatu.

W skład kończącej kadencję Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzili: Marcin Górski, Grzegorz Janiec, Małgorzata Kobylarz, Tomasz Miśko, Mariusz Sołtys, Marzena Surowaniec, Ireneusz Pułaski, Czesław Tarnowski, Eliza Walicha oraz Damian Zakrzewski. Funkcję przewodniczącego pełnił Stanisław Sobieraj, natomiast wiceprzewodniczącym Rady był Janusz Turko.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

