Ostatnia szansa „Stalówki” na domowe zwycięstwo

W piątek, 8 maja, Stal Stalowa Wola rozegra ostatni w tym sezonie mecz ligowy na własnym stadionie i pierwszy przy Hutniczej pod wodzą trenera Dariusza Kantora. Rywalem zielono-czarnych będzie sąsiad w tabeli – Sokół Kleczew. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Spotkają się drużyny, które w rundzie wiosennej spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zarówno Stal, jak i Sokół zdobyły po zaledwie 10 punktów. Gdyby stworzyć tabelę uwzględniającą wyłącznie mecze rozegrane wiosną, „Stalówka” zajmowałaby 13. miejsce, natomiast zespół z Kleczewa byłby tuż za nią. Gorszym dorobkiem mogą „pochwalić się” jedynie Zagłębie Sosnowiec oraz Świt Szczecin.

Dla naszej drużyny piątkowe spotkanie ma szczególne znaczenie. Jeśli Stal nie pokona Sokoła, zapisze się w historii stalowowolskiej piłki nożnej w wyjątkowo niechlubny sposób. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się bowiem, aby zielono-czarni zakończyli rundę wiosenną bez choćby jednego zwycięstwa na własnym stadionie...

Jesienne spotkanie obu zespołów, rozegrane na kameralnym stadionie OSiR w liczącym niespełna cztery tysiące mieszkańców Kleczewie, zakończyło się remisem 1:1. Bramkę dla Stali zdobył w 70. minucie Bartłomiej Kukułowicz, natomiast dla gospodarzy tuż przed przerwą trafił Oskar Kubiak.

8 maja, godz. 20.00, stadion PCPN przy ul. Hutniczej:Stal Stalowa Wola – Sokół Kleczew.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

