Ostatnia szansa na Podkarpacki Czek Turystyczny! III tura rusza 3 listopada

Podkarpacki Czek Turystyczny zachęca do odkrywania regionu i korzystania z jego bogatej oferty turystycznej również poza szczytem sezonu. Jesień to doskonały czas na wypoczynek w Bieszczadach, odkrywanie uroków Beskidu Niskiego, relaks w podkarpackich uzdrowiskach czy poznawanie atrakcji regionu.

W ramach programu pełnoletni obywatele Polski, w tym seniorzy oraz posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny, mogą ubiegać się o czek o wartości 300 zł. Dofinansowanie można wykorzystać na pobyt obejmujący co najmniej dwa następujące po sobie noclegi w obiekcie znajdującym się w bazie programu.

Czeki wygenerowane podczas III tury będzie można realizować od 4 do 30 listopada 2026 r.

Jak otrzymać czek?

Generowanie czeków rozpocznie się 3 listopada o godz. 12:00 na stronie czek.podkarpackie.travel.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność skutecznego złożenia kompletnych wniosków. Liczba czeków jest ograniczona, a ich generowanie będzie możliwe do wyczerpania puli przewidzianej na ostatnią turę programu.

Na stronie czek.podkarpackie.travel dostępne są regulaminy, aktualna baza obiektów noclegowych oraz wszystkie informacje dotyczące zasad udziału w programie.

To już ostatnia okazja w tegorocznej edycji programu, by skorzystać z dofinansowania i odkrywać Podkarpackie jesienią!

Kontakt:

Podkarpacki Czek Turystyczny

tel. 880 959 050

czek@podkarpackie.travel

Zadanie publiczne pn. „Podkarpacki Czek Turystyczny 2026” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z umową nr 2026.0075/0840/UDOT/DT/BP/JB z dnia 13.08.2026 r.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego.