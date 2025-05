Trzecia niedziela maja minęła w deszczu i chłodzie. Kto wybrał się na targ staroci do Rozwadowa mógł się nieco rozczarować, kapryśna aura zniechęciła skutecznie wielu sprzedających i było ich niewielu. Ale nic straconego. Przed nami ostatnia niedziela maja, a to dzień pchlich targów w Nisku i Tarnobrzegu. Ci, których nie odstrasza nieco dalsza podróż, mogą wybrać się do Mielca lub Lublina na klimatyczną giełdę staroci u podnóża zamku.

Pchli targ w Nisku odbywa się na placu targowym przy ul. Kwiatkowskiego w godz. 9–15, handlujący nie ponoszą żadnych opłat. W Tarnobrzegu – plac przy ul. Kwiatkowskiego, handel w godz. 8–13. Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej nie ponoszą odpłatności za miejsce, pozostali płacą: 5 zł za pojedyncze stanowisko, 10 zł za podwójne i 15 zł za potrójne oraz większe. W Mielcu pchli targ przy ul. Wolności w godz. 8–12. Kiermasz dostępny tylko dla osób prywatnych, bez opłat i zapisów. Jedynym obowiązkiem uczestników jest uprzątnięcie stoiska po zakończeniu handlu.

Lubelska giełda staroci u podnóża zamku trwa od godz. 7 do 15.