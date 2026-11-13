Ostatni w tym roku Targ Staroci w Rozwadowie

Na stoiskach wystawców będzie można znaleźć m.in. zabytkowe meble, porcelanę, biżuterię, książki, płyty winylowe, monety, militaria oraz przedmioty codziennego użytku sprzed lat.

Rozwadowski Targ Staroci od lat przyciąga nie tylko mieszkańców Stalowej Woli i okolic, ale także kolekcjonerów z innych części Polski. To okazja zarówno do zakupu wyjątkowych przedmiotów, jak i spotkań z osobami zainteresowanymi historią i dawnymi przedmiotami.

Na wydarzenie można wygodnie dojechać autobusami MZK Stalowa Wola. Aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie: https://rozklad.mzk.stalowa-wola.pl/.