Ostatni kwadrans należał do Łukasza Cichonia

W spotkaniu drugiej z trzecią drużyną, do 70. minuty wygrywali gospodarze. W pierwszej połowie do bramki trafił Karol Tatar, a drugiego gola strzelił z rzutu karnego Konrad Chamera. Pięć minut później Łęg, po uderzeniu Łukasza Cichonia, zdobył kontaktową bramkę, a w doliczonym czasie gry ten sam piłkarz trafił po raz drugi do siatki i gospodarze musieli obejść się smakiem.

Do Żabna przyjechała Unia Skowierzyn. Faworyta wskazywać nie trzeba było. Jakby z „urzędu” komplet punktów miał zostać w domu. Gospodarze rzucili się do ataku od pierwszej minuty i… stracili bramkę. W 10. minucie na listę strzelców wpisał się Kunnamkudath Baby Amal. Żabniaki natarły jeszcze bardziej i zaczęli stwarzać okazje strzeleckie, ale brakowało im precyzji i… szczęścia, które z kolei było przy bramkarzu i defensorach Unii. Po zmianie stron los nie był już tak łaskawy dla outsidera. W 51. minucie wyrównującą bramkę zdobył Maksymilian Pawłowski, pięć minut później bramkarz Unii skapitulował po uderzeniu Andrzeja Pławiaka, a w 60. minucie pokonał go Jacek Partyka. Unia nie wróciła już do gry, a efektem tego były kolejne trzy gole jedenastki trenera Tomasza Krasonia.

24. kolejka:

LZS Żabno - Unia Skowierzyn 6:1 (0:1)

Pawłowski (51), Pławiak (56), Partyka 60, Kurkiewicz (70), Białas (86), Gąsiorowski (87) - Amal (10)

LZS Wola Rzeczycka - Bukowa Jastkowice 3:3 (0:0)

M.Stańkowski (52), K.Stańkowski (59), Chamot (63) - Kaczmarczyk (61), Partyka (67), Dziura (72)

Wisan Skopanie - Płomień Trześń 1:3 (1:2)

Hynowski (1) - Chorab (11, 88), Śpiewak (45)

Czarni Lipa - Łęg Stany 2:2 (1:0)

Tatar (24), Konrad Chamera (70-karny) - Cichoń (75, 90+3)

KP Zarzecze - Strzelec Dąbrowica 3:3 (2:3)

Ł.Kobylarz (29, 41, 71) - Kopeć (11), Suroń (19), Myszka (42)

LZS Jadachy - Kolejarz Knapy 4:0 (1:0)

Majdański (2, 54), K.Wolan (68), T.Wolan (85)

Junior Zakrzów - San Wrzawy 1:2 (1:0)

Kanios (18) - Rutkowski (4), Broda (27), Świąder (72)

Najlepsi strzelcy: 24 - Ł.Kobylarz (KP Zarzecze), 21 - K.Stańkowski (LZS Wola Rzeczycka), 18 - Kaczmarczyk (Bukowa), 16 - Konrad Chamera (Czarni), 15 - Broda (San), Serafin (Łęg), T.Wolan (LZS Jadachy).