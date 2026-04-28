Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 28 kwietnia 2026

Ostatni dzwonek dla maturzystów szkół powiatu stalowowolskiego

24 kwietnia uczniowie klas maturalnych szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski oficjalnie zakończyli rok szkolny 2025/2026. Przed nimi ostatni i najważniejszy etap - egzamin maturalny.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W tym roku szkoły ponadpodstawowe w powiecie ukończyło łącznie 837 uczniów, w tym 516 w liceach ogólnokształcących i 321 w technikach.

Najwięcej absolwentów opuściło:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli – 278 uczniów
- Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli – 234 uczniów (207 liceum, 27 technikum)
- Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli – 133 uczniów (31 liceum, 102 technikum)
- Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli – 95 uczniów
- Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – 97 uczniów
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 72 uczniów

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządu, w tym starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik.

Podczas wydarzeń nie zabrakło wzruszeń, podziękowań i symbolicznych momentów - jak ostatni dzwonek w Zespole Szkół nr 3, który zakończył wspólną drogę uczniów i nauczycieli.

Na zakończenie roku Powiat Stalowowolski wyróżnił najlepszych absolwentów. Nagrody w wysokości 500 zł otrzymali uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce oraz laureaci i finaliści olimpiad i konkursów ogólnopolskich.

I Liceum Ogólnokształcące im. KEN:

- Chruściel Gabriela
- Piekarz Karolina
- Walczak Jakub
- Zagulski Konrad

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego:

- Drabik Grzegorz
- Paściak Sebastian
- Wójtowicz Patrycja

Zespół Szkół Nr 2 im T. Kościuszki:

- Bucior Alicja
- Chyła Karol
- Hołody Justyna
- Idec Patrycja
- Jabłoński Bartosz
- Jaskot Aleksandra
- Krakowska Nikola
- Marczak Mateusz
- Pająk Julia
- Smolarek Oliwia
- Sudoł Angelika
- Szabat Jakub
- Trybuła Zuzanna
- Woźniak Hubert
- Wójcik Zuzanna

Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego:

- Badura Anastazja
- Bielecka Paulina
- Idec Julia
- Kotwica Julia
- Krawiec Seweryn
- Kuziora Milena
- Stawowy Amanda

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli:

- Sibiga Katarzyna

Przed maturzystami teraz egzamin dojrzałości, który otworzy im drogę do dalszej nauki lub pracy zawodowej.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu