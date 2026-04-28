Ostatni dzwonek dla maturzystów szkół powiatu stalowowolskiego

W tym roku szkoły ponadpodstawowe w powiecie ukończyło łącznie 837 uczniów, w tym 516 w liceach ogólnokształcących i 321 w technikach.

Najwięcej absolwentów opuściło:

- I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli – 278 uczniów

- Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli – 234 uczniów (207 liceum, 27 technikum)

- Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli – 133 uczniów (31 liceum, 102 technikum)

- Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli – 95 uczniów

- Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – 97 uczniów

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 72 uczniów

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządu, w tym starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik.

Podczas wydarzeń nie zabrakło wzruszeń, podziękowań i symbolicznych momentów - jak ostatni dzwonek w Zespole Szkół nr 3, który zakończył wspólną drogę uczniów i nauczycieli.

Na zakończenie roku Powiat Stalowowolski wyróżnił najlepszych absolwentów. Nagrody w wysokości 500 zł otrzymali uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce oraz laureaci i finaliści olimpiad i konkursów ogólnopolskich.

I Liceum Ogólnokształcące im. KEN:

- Chruściel Gabriela

- Piekarz Karolina

- Walczak Jakub

- Zagulski Konrad

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego:

- Drabik Grzegorz

- Paściak Sebastian

- Wójtowicz Patrycja

Zespół Szkół Nr 2 im T. Kościuszki:

- Bucior Alicja

- Chyła Karol

- Hołody Justyna

- Idec Patrycja

- Jabłoński Bartosz

- Jaskot Aleksandra

- Krakowska Nikola

- Marczak Mateusz

- Pająk Julia

- Smolarek Oliwia

- Sudoł Angelika

- Szabat Jakub

- Trybuła Zuzanna

- Woźniak Hubert

- Wójcik Zuzanna

Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego:

- Badura Anastazja

- Bielecka Paulina

- Idec Julia

- Kotwica Julia

- Krawiec Seweryn

- Kuziora Milena

- Stawowy Amanda

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli:

- Sibiga Katarzyna

Przed maturzystami teraz egzamin dojrzałości, który otworzy im drogę do dalszej nauki lub pracy zawodowej.