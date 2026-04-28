Ostatni dzwonek dla maturzystów szkół powiatu stalowowolskiego

W tym roku szkoły ponadpodstawowe w powiecie ukończyło łącznie 837 uczniów, w tym 516 w liceach ogólnokształcących i 321 w technikach.
Najwięcej absolwentów opuściło:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli – 278 uczniów
- Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli – 234 uczniów (207 liceum, 27 technikum)
- Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli – 133 uczniów (31 liceum, 102 technikum)
- Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli – 95 uczniów
- Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – 97 uczniów
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli – 72 uczniów
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządu, w tym starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik.
Podczas wydarzeń nie zabrakło wzruszeń, podziękowań i symbolicznych momentów - jak ostatni dzwonek w Zespole Szkół nr 3, który zakończył wspólną drogę uczniów i nauczycieli.
Na zakończenie roku Powiat Stalowowolski wyróżnił najlepszych absolwentów. Nagrody w wysokości 500 zł otrzymali uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce oraz laureaci i finaliści olimpiad i konkursów ogólnopolskich.
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN:
- Chruściel Gabriela
- Piekarz Karolina
- Walczak Jakub
- Zagulski Konrad
Zespół Szkół Nr 1 im. gen. W. Sikorskiego:
- Drabik Grzegorz
- Paściak Sebastian
- Wójtowicz Patrycja
Zespół Szkół Nr 2 im T. Kościuszki:
- Bucior Alicja
- Chyła Karol
- Hołody Justyna
- Idec Patrycja
- Jabłoński Bartosz
- Jaskot Aleksandra
- Krakowska Nikola
- Marczak Mateusz
- Pająk Julia
- Smolarek Oliwia
- Sudoł Angelika
- Szabat Jakub
- Trybuła Zuzanna
- Woźniak Hubert
- Wójcik Zuzanna
Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego:
- Badura Anastazja
- Bielecka Paulina
- Idec Julia
- Kotwica Julia
- Krawiec Seweryn
- Kuziora Milena
- Stawowy Amanda
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli:
- Sibiga Katarzyna
Przed maturzystami teraz egzamin dojrzałości, który otworzy im drogę do dalszej nauki lub pracy zawodowej.
