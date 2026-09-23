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Rudnik nad Sanem 23 września 2026

OSP w Rudniku nad Sanem ma już 150 lat

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem obchodziła 150-lecie działalności. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście, wśród nich wojewoda podkarpacka, parlamentarzyści i samorządowcy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody, które odbyły się 20 września, rozpoczęła msza święta w intencji strażaków. Później uczestnicy przemaszerowali ulicami Rudnika nad Sanem pod remizę OSP, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.

Rudnicka jednostka powstała w 1876 roku. Przez półtora wieku zmieniał się sprzęt, wyposażenie i zakres działań strażaków, a służbę w jej szeregach podejmowały kolejne pokolenia mieszkańców.

Obecnie prezesem OSP w Rudniku nad Sanem jest Mariusz Ślusarczyk.

W uroczystościach wzięli udział m.in. wojewoda podkarpacka, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i środowiska strażackiego oraz mieszkańcy.

Podczas obchodów zasłużonym strażakom wręczono medale i odznaczenia. Odsłonięto również pamiątkową tablicę i poświęcono kapliczkę św. Floriana. Jednostce przekazano także samochód Ford Transit.

Do druhen i druhów zwrócił się burmistrz Rudnika nad Sanem Tadeusz Handziak. Przypomniał, że za 150-letnią historią jednostki stoją kolejne pokolenia strażaków, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom.

- Kiedy rozlega się syrena, nie liczy się dekoracja, uroczystość czy świętowanie. Liczy się człowiek, który zakłada mundur i jedzie ratować drugiego człowieka - mówił burmistrz.

Podkreślał też, że strażacka tradycja powinna być przekazywana młodszym pokoleniom wraz z wartościami, które od lat towarzyszą służbie w OSP - odpowiedzialnością, odwagą, dyscypliną i gotowością do pomocy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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