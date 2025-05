OSP w Kopkach świętowała jubileusz 130-lecia

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Świętego Marcina w Kopkach, podczas której modlono się w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin. Następnie odbył się uroczysty przemarsz pod remizę OSP, w asyście strażackiej orkiestry dętej z OSP Zarzecze.

- Założona 14 maja 1895 roku z inicjatywy Piotra Zawiszy, OSP Kopki od początku istnienia stanowi filar bezpieczeństwa i wsparcia dla mieszkańców. Przez dziesięciolecia strażacy nieśli pomoc podczas pożarów, powodzi i innych zagrożeń, niejednokrotnie ryzykując własnym życiem. Ich ofiarna służba to piękny przykład bezinteresownej troski o dobro wspólne. Dzisiejsza jednostka to nowoczesna, dynamiczna formacja, która łączy tradycję z nowoczesnością. Dzięki zaangażowaniu druhen i druhów, wsparciu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz mieszkańców, OSP Kopki stale się rozwija, szkoli i unowocześnia swój sprzęt, by jak najlepiej służyć potrzebującym. Od 1997 roku jako część Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczych na terenie gminy, powiatu i całego regionu - czytamy na stronie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.