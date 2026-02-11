Miesięcznik
mzk
Fot. UM Stalowa Wola
Stalowa Wola 11 lutego 2026

OSP Stalowa Wola ma nowe władze. Zmiana po 20 latach kierowania jednostką

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego podsumowano miniony rok działalności oraz wybrano nowe władze jednostki. Spotkanie było także momentem szczególnym - po 20 latach pełnienia funkcji prezesa z kandydowania zrezygnował druh Mariusz Janeczko.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności operacyjnej i społecznej OSP w 2025 roku, a także omówiono kwestie finansowe i plany na kolejne miesiące. Druhowie brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniach lokalnych wydarzeń oraz inicjatywach społecznych i edukacyjnych. Podkreślano zaangażowanie członków jednostki oraz dobrą współpracę z Państwową Strażą Pożarną i samorządem.

Szczególne słowa uznania skierowano do ustępującego prezesa. Mariusz Janeczko kierował jednostką przez dwie dekady, przyczyniając się do jej rozwoju organizacyjnego i sprzętowego. Członkowie OSP podziękowali mu za wieloletnią współpracę.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy Zarząd OSP Stalowa Wola. Funkcję prezesa objęła Marta Górecka. W skład zarządu weszli:

- Marta Górecka – prezes,

- Dawid Paściak – wiceprezes i naczelnik,

- Bartłomiej Mucha – wiceprezes,

- Grzegorz Sitarz – zastępca naczelnika,

- Leszek Dąbkowski – skarbnik,

- Dorota Kucio – sekretarz,

- Honorata Gryczka – kronikarz,

- Mariusz Wędrychowski – gospodarz,

- Leszek Świątek – członek zarządu.

