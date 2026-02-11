OSP Stalowa Wola ma nowe władze. Zmiana po 20 latach kierowania jednostką

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności operacyjnej i społecznej OSP w 2025 roku, a także omówiono kwestie finansowe i plany na kolejne miesiące. Druhowie brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniach lokalnych wydarzeń oraz inicjatywach społecznych i edukacyjnych. Podkreślano zaangażowanie członków jednostki oraz dobrą współpracę z Państwową Strażą Pożarną i samorządem.
Szczególne słowa uznania skierowano do ustępującego prezesa. Mariusz Janeczko kierował jednostką przez dwie dekady, przyczyniając się do jej rozwoju organizacyjnego i sprzętowego. Członkowie OSP podziękowali mu za wieloletnią współpracę.
W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy Zarząd OSP Stalowa Wola. Funkcję prezesa objęła Marta Górecka. W skład zarządu weszli:
- Marta Górecka – prezes,
- Dawid Paściak – wiceprezes i naczelnik,
- Bartłomiej Mucha – wiceprezes,
- Grzegorz Sitarz – zastępca naczelnika,
- Leszek Dąbkowski – skarbnik,
- Dorota Kucio – sekretarz,
- Honorata Gryczka – kronikarz,
- Mariusz Wędrychowski – gospodarz,
- Leszek Świątek – członek zarządu.
