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Stalowa Wola 14 września 2026

OSP Stalowa Wola ma już 20 lat

W sobotę, 12 września, na terenie OSP Stalowa Wola odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia działalności jednostki. Była to okazja do podsumowania dwóch dekad służby, ale także uhonorowania osób, które przez lata angażowały się w działalność ochotniczej straży pożarnej.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W jubileuszu uczestniczyli m.in. prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, poseł Rafał Weber, senator Janina Sagatowska oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji. Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia i wyróżnienia dla druhów.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny podkreślał, że przez dwie dekady strażacy OSP Stalowa Wola wielokrotnie udowadniali swoje zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom.

- Jako Prezydent Miasta, w najtrudniejszych sytuacjach, podczas pożarów, wypadków, niebezpiecznych zjawisk pogodowych czy przy organizacji wydarzeń i konieczności wsparcia, zawsze mogłem na Was liczyć. I nigdy, nigdy Stalowa Wola się na Was nie zawiodła - mówił prezydent.

Jak zaznaczył, 20 lat działalności jednostki to historia pełna wyjazdów, trudnych interwencji, zawodów i sytuacji wymagających od strażaków nie tylko odwagi, ale również profesjonalizmu.

- Przez te 20 lat zbudowaliście ogromne kompetencje i profesjonalne wyposażenie, ale przede wszystkim pokazaliście, że służba drugiemu człowiekowi może być prawdziwą pasją i powołaniem - dodał prezydent.

Od niedawna funkcję prezesa OSP Stalowa Wola pełni Marta Górecka. Jubileusz był więc nie tylko podsumowaniem dotychczasowej historii jednostki, ale również momentem rozpoczęcia kolejnego etapu jej działalności.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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