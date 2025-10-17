Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Stalowa Wola 17 października 2025

OSP Stalowa Wola-Charzewice z nowym wyposażeniem

Projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną Stalowa Wola - Osiedle Charzewice w ramach 7. edycji programu #WzmocnijSwojeOtoczenie zakończył się pełnym sukcesem.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dzięki otrzymanemu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dofinansowaniu w wysokości 24 tys. zł, strażacy z Charzewic znacząco zwiększyli swoje możliwości w zakresie niesienia pomocy. Środki z grantu pozwoliły na zakup nowego umundurowania i wyposażenia osobistego dla ratowników.

W skład nowego sprzętu wchodzi:

  • 5 kompletów ubrań specjalnych FHR 008 MAX PL 3-cz OPZ,

  • 5 hełmów strażackich PAB DRAGON HT05 wraz z dedykowanymi latarkami.

Nowe wyposażenie poprawi bezpieczeństwo druhów podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także zwiększy skuteczność podejmowanych interwencji.

Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolska inicjatywa grantowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., która wspiera lokalne społeczności w działaniach na rzecz poprawy infrastruktury, bezpieczeństwa, edukacji, efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
60 lat „Piątki”. Piękny jubileusz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli
Stalowa Wola
60 lat „Piątki”. Piękny jubileusz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli
Osiem par małżeńskich nagrodzonych za wspólne pół wieku
Nisko
Osiem par małżeńskich nagrodzonych za wspólne pół wieku
Pędził przez teren zabudowany 130 km/h. Stracił prawo jazdy
Nisko
Pędził przez teren zabudowany 130 km/h. Stracił prawo jazdy
Historyczny pociąg wjedzie do Stalowej Woli
Stalowa Wola
Historyczny pociąg wjedzie do Stalowej Woli
On psa skazał na śmierć, pies do niego uciekł
Bojanów
On psa skazał na śmierć, pies do niego uciekł
Kino Ballada wkracza w drugi etap modernizacji
Stalowa Wola
Kino Ballada wkracza w drugi etap modernizacji
„Przeistaczanie” - wystawa Agnieszki Mołocznik w Spółdzielczym Domu Kultury
Stalowa Wola
„Przeistaczanie” - wystawa Agnieszki Mołocznik w Spółdzielczym Domu Kultury
W Rudniku nad Sanem upamiętnią 111. rocznicę Bitwy Rudnickiej
Rudnik nad Sanem
W Rudniku nad Sanem upamiętnią 111. rocznicę Bitwy Rudnickiej
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu