OSP Stalowa Wola-Charzewice z nowym wyposażeniem

Dzięki otrzymanemu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dofinansowaniu w wysokości 24 tys. zł, strażacy z Charzewic znacząco zwiększyli swoje możliwości w zakresie niesienia pomocy. Środki z grantu pozwoliły na zakup nowego umundurowania i wyposażenia osobistego dla ratowników.

W skład nowego sprzętu wchodzi:

5 kompletów ubrań specjalnych FHR 008 MAX PL 3-cz OPZ,

5 hełmów strażackich PAB DRAGON HT05 wraz z dedykowanymi latarkami.

Nowe wyposażenie poprawi bezpieczeństwo druhów podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także zwiększy skuteczność podejmowanych interwencji.

Program „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolska inicjatywa grantowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., która wspiera lokalne społeczności w działaniach na rzecz poprawy infrastruktury, bezpieczeństwa, edukacji, efektywności energetycznej i ochrony środowiska.