Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ogród Brandwica
0.0 / 5
Stalowa Wola 2 maja 2026

Osobisty wieczór w Stalowej Woli. Magda Steczkowska wróciła na swoją scenę

Powrót do miejsc, od których wszystko się zaczęło, bywa dla artystów szczególnym doświadczeniem. Tak było w przypadku Magdy Steczkowskiej, która wraz z zespołem wystąpiła 2 maja w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli z autorskim programem - po raz pierwszy w mieście, w którym dorastała.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Choć koncert nie miał charakteru oficjalnej jubileuszowej gali, trudno było nie dostrzec jego osobistego wymiaru. Artystka wielokrotnie wracała wspomnieniami do lat młodości - mówiła o nauce w Szkole Podstawowej nr 1, edukacji muzycznej oraz pierwszych scenicznych doświadczeniach w Chórze Cantus, który działał wówczas przy Zakładowym Domu Kultury. Jak podkreślała, scena stalowowolskiego MDK nie była jej obca - to właśnie tutaj stawiała swoje pierwsze kroki przed publicznością.

Na widowni nie zabrakło osób, które towarzyszyły jej w tamtym czasie - znajomych, sąsiadów i członków rodziny, do których artystka zwracała się ze sceny. Jednym z najbardziej poruszających momentów wieczoru było wspomnienie rodziców - Danuty i Stanisława Steczkowskich. W ich hołdzie wykonała utwory „Gdziekolwiek jesteś” oraz „Jesteś już”.

Koncert miał jednak również lżejsze, bardziej energetyczne akcenty. W dwóch utworach wokalistce towarzyszyły młode piosenkarki ze Studia Wokalnego Joanny Herdzik-Kucy działającego przy MDK. Występ był efektem warsztatów, które Magda Steczkowska poprowadziła dla nich kilka dni wcześniej, a wspólne wykonania spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Występ w Stalowej Woli okazał się dla artystki nie tylko koncertem, ale także symbolicznym powrotem do korzeni - miejsc i ludzi, którzy mieli wpływ na początek jej muzycznej drogi.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Ile Podkarpacki NFZ płaci szpitalom? Każdy może sprawdzić sam
Stalowa Wola
Ile Podkarpacki NFZ płaci szpitalom? Każdy może sprawdzić sam
Zmagania z kobietami o stalowej woli
Stalowa Wola
Zmagania z kobietami o stalowej woli
Nadchodzi XXIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nadchodzi XXIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Stalowej Woli
Wola Rzeczycka uczci Święto Konstytucji 3 Maja
Radomyśl nad Sanem
Wola Rzeczycka uczci Święto Konstytucji 3 Maja
Zabytkowy dworzec w Nisku przejdzie metamorfozę. Jest przetarg
Nisko
Zabytkowy dworzec w Nisku przejdzie metamorfozę. Jest przetarg
Miasto rozbuduje infrastrukturę dla zeroemisyjnych autobusów
Stalowa Wola
Miasto rozbuduje infrastrukturę dla zeroemisyjnych autobusów
Dyplom to nie wszystko
Stalowa Wola
Dyplom to nie wszystko
EkoDetektywi w akcji. Uczniowie szkoły promują retencję wody deszczowej
Krzeszów
EkoDetektywi w akcji. Uczniowie szkoły promują retencję wody deszczowej
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu