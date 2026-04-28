Ósmoklasiści poznawali szkoły i możliwości dalszej nauki

Od rana w szkole panowała duża aktywność i tłok. Młodzież z zainteresowaniem odwiedzała stoiska szkół ponadpodstawowych oraz instytucji wspierających edukację i rozwój zawodowy.

Oficjalnego otwarcia targów dokonał starosta niżański Robert Bednarz. Podkreślił on, że oferta edukacyjna szkół w powiecie jest szeroka i dostosowana zarówno do potrzeb rynku pracy, jak i zainteresowań młodych ludzi.

Swoją ofertę prezentowały licea, technika i szkoły branżowe z Niska, Rudnika nad Sanem i Jeżowego. Uczniowie mogli porozmawiać z nauczycielami i starszymi kolegami, dowiedzieć się więcej o kierunkach nauki oraz zobaczyć praktyczne pokazy - m.in. fryzjerstwa, masażu czy robotyki. Nie zabrakło też konkursów z nagrodami.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska instytucji i służb, takich jak wojsko, policja, służby sanitarne, poradnie psychologiczne czy urzędy pracy. Swoją obecność miały także organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz lokalne centra edukacyjne i firmy.

Wydarzeniu towarzyszył Piknik Energetyczny przygotowany przez Branżowe Centrum Umiejętności w Nisku, a także zbiórka charytatywna na rzecz chorego Kacperka, która pokazała zaangażowanie i solidarność lokalnej społeczności.

Targi były dla ósmoklasistów okazją do zdobycia informacji z pierwszej ręki, rozmów z przedstawicielami szkół oraz lepszego poznania dostępnych kierunków nauki. Jak podkreślają organizatorzy, takie spotkania pomagają młodym ludziom w świadomym wyborze dalszej edukacji i przyszłego zawodu.