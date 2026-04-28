Ósmoklasiści poznawali szkoły i możliwości dalszej nauki

22 kwietnia w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyły się „Niżańskie Targi Edukacyjne 2026”. Wydarzenie skierowane było do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu, którzy już teraz stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Od rana w szkole panowała duża aktywność i tłok. Młodzież z zainteresowaniem odwiedzała stoiska szkół ponadpodstawowych oraz instytucji wspierających edukację i rozwój zawodowy.

Oficjalnego otwarcia targów dokonał starosta niżański Robert Bednarz. Podkreślił on, że oferta edukacyjna szkół w powiecie jest szeroka i dostosowana zarówno do potrzeb rynku pracy, jak i zainteresowań młodych ludzi.

Swoją ofertę prezentowały licea, technika i szkoły branżowe z Niska, Rudnika nad Sanem i Jeżowego. Uczniowie mogli porozmawiać z nauczycielami i starszymi kolegami, dowiedzieć się więcej o kierunkach nauki oraz zobaczyć praktyczne pokazy - m.in. fryzjerstwa, masażu czy robotyki. Nie zabrakło też konkursów z nagrodami.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stoiska instytucji i służb, takich jak wojsko, policja, służby sanitarne, poradnie psychologiczne czy urzędy pracy. Swoją obecność miały także organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz lokalne centra edukacyjne i firmy.

Wydarzeniu towarzyszył Piknik Energetyczny przygotowany przez Branżowe Centrum Umiejętności w Nisku, a także zbiórka charytatywna na rzecz chorego Kacperka, która pokazała zaangażowanie i solidarność lokalnej społeczności.

Targi były dla ósmoklasistów okazją do zdobycia informacji z pierwszej ręki, rozmów z przedstawicielami szkół oraz lepszego poznania dostępnych kierunków nauki. Jak podkreślają organizatorzy, takie spotkania pomagają młodym ludziom w świadomym wyborze dalszej edukacji i przyszłego zawodu.

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
70-latek zatrzymany po rozboju w sklepie
Nisko
70-latek zatrzymany po rozboju w sklepie
Bezpieczniej i wygodniej na trasie Bieliny - Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Bezpieczniej i wygodniej na trasie Bieliny - Rudnik nad Sanem
Siedmiu nietrzeźwych rowerzystów zatrzymanych. Rekordzista miał 2,5 promila
Stalowa Wola
Siedmiu nietrzeźwych rowerzystów zatrzymanych. Rekordzista miał 2,5 promila
Ostatni dzwonek dla maturzystów szkół powiatu stalowowolskiego
Stalowa Wola
Ostatni dzwonek dla maturzystów szkół powiatu stalowowolskiego
Maturzyści z RCEZ w Nisku zakończyli naukę
Nisko
Maturzyści z RCEZ w Nisku zakończyli naukę
„Gałązka Sosny 2026” w Stalowej Woli. Koncert poświęcony Annie German
Stalowa Wola
„Gałązka Sosny 2026” w Stalowej Woli. Koncert poświęcony Annie German
Przedszkolaki z Niska i Stalowej Woli w świecie książki
Stalowa Wola
Przedszkolaki z Niska i Stalowej Woli w świecie książki
Maciej Musiał odszedł ze Stali, jego następcą zostanie Dariusz Kantor
Stalowa Wola
Maciej Musiał odszedł ze Stali, jego następcą zostanie Dariusz Kantor
