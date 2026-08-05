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Stalowa Wola 5 sierpnia 2026

Ośmiu pijanych rowerzystów zatrzymanych w Stalowej Woli

Stalowowolscy policjanci w ostatnich dniach zatrzymali ośmiu rowerzystów, którzy wsiedli na rowery po spożyciu alkoholu. Wszyscy zostali ukarani mandatami. Najbardziej nieodpowiedzialny z nich miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zatrzymań doszło podczas kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Rekordzistą okazał się 47-letni mężczyzna, którego policjanci skontrolowali na ul. Energetyków w Stalowej Woli. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Pozostali zatrzymani rowerzyści mieli od 0,3 do 1,3 promila alkoholu. Wszyscy zostali ukarani mandatami.

Policja przypomina, że jazda rowerem po alkoholu jest wykroczeniem i stwarza poważne zagrożenie zarówno dla samego rowerzysty, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i rezygnację z jazdy jednośladem po spożyciu alkoholu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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