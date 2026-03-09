Miesięcznik
Aleksander Jadaś (z lewej) zanotował w Bytomu najwięcej zbiórek, a Łukasz Krzek (z prawej) zdobył dla Stali najwięcej punktów
Stalowa Wola 9 marca 2026

Osłabiona Stal przegrała wyraźnie w Bytomiu

Tylko przez pierwsze dwie minuty meczu, koszykarze Stali Stalowa Wola dotrzymywali kroku liderowi, Poloni Bytom. Ostatecznie przegrali na Śląsku różnicą 28 punktów (67:95). Polonia nie przegrała w tym sezonie w swojej hali ani jednego meczu. Stal przegrała na wyjeździe po raz dziesiąty.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Nasz zespół przystąpił do meczu poważnie osłabiony. Na parkiecie nie pojawili się dwaj najlepsi strzelcy drużyny; Norbert Maciejak i Wiktor Siemianiuk, którzy całe spotkanie spędzili na ławce rezerwowych. Nieobecny w Bytomiu był również Marcin Bandyga.
– Norbert i Wiktor mają lekkie urazy i woleliśmy dmuchać na zimne, stąd ich pobyt na ławce, a nie na parkiecie – wyjaśnił trener Stali Rafał Partyka.
W tej sytuacji ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Łukasz Krzek. Był najskuteczniejszym zawodnikiem Stali, zdobywając 17 punktów, z czego aż 11 po rzutach wolnych (na 13 prób).
Do zakończenia sezonu zasadniczego Stali Stalowa Wola pozostały jeszcze trzy spotkania. Dwa z nich rozegra przed własną publicznością – 21 marca z Niedźwiadkami (godz. 17) oraz 25 marca z GTK II Gliwice (godz. 18). Ostatni mecz sezonu stalowowolanie rozegrają 28 marca w Krakowie z Wisłą (godz. 18).

POLONIA BYTOM - STAL STALOWA WOLA 95:67 (24:19, 23:11, 22:14, 26:23)
POLONIA: Giżyński 25 (3x3), Zub 12 (2x3), Wąsowicz 8 (9 as.), Leszczyński 8 (2x3), Balaban 8 (1x3) oraz Cisowski 8 (2x3), Respondek 7 (1x3), Siwik 7 (1x3), Dawdo 6, J.Baran 3 (1x3), Ufniak 3.
STAL: Krzek 17, Kunc 15 (1x3), Łabuda 12 (4x3), Maciej Paterek 7 (1x3), Jadaś 7 (15 zb.) oraz W.Baran 5, Marcin Paterek 4, Malecki, Zając, Malynovskyi.
Sędziowali: Paweł Stolorz, Radosław Myśliński.

