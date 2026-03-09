Osłabiona Stal przegrała wyraźnie w Bytomiu

Nasz zespół przystąpił do meczu poważnie osłabiony. Na parkiecie nie pojawili się dwaj najlepsi strzelcy drużyny; Norbert Maciejak i Wiktor Siemianiuk, którzy całe spotkanie spędzili na ławce rezerwowych. Nieobecny w Bytomiu był również Marcin Bandyga.

– Norbert i Wiktor mają lekkie urazy i woleliśmy dmuchać na zimne, stąd ich pobyt na ławce, a nie na parkiecie – wyjaśnił trener Stali Rafał Partyka.

W tej sytuacji ciężar zdobywania punktów wziął na siebie Łukasz Krzek. Był najskuteczniejszym zawodnikiem Stali, zdobywając 17 punktów, z czego aż 11 po rzutach wolnych (na 13 prób).

Do zakończenia sezonu zasadniczego Stali Stalowa Wola pozostały jeszcze trzy spotkania. Dwa z nich rozegra przed własną publicznością – 21 marca z Niedźwiadkami (godz. 17) oraz 25 marca z GTK II Gliwice (godz. 18). Ostatni mecz sezonu stalowowolanie rozegrają 28 marca w Krakowie z Wisłą (godz. 18).



POLONIA BYTOM - STAL STALOWA WOLA 95:67 (24:19, 23:11, 22:14, 26:23)

POLONIA: Giżyński 25 (3x3), Zub 12 (2x3), Wąsowicz 8 (9 as.), Leszczyński 8 (2x3), Balaban 8 (1x3) oraz Cisowski 8 (2x3), Respondek 7 (1x3), Siwik 7 (1x3), Dawdo 6, J.Baran 3 (1x3), Ufniak 3.

STAL: Krzek 17, Kunc 15 (1x3), Łabuda 12 (4x3), Maciej Paterek 7 (1x3), Jadaś 7 (15 zb.) oraz W.Baran 5, Marcin Paterek 4, Malecki, Zając, Malynovskyi.

Sędziowali: Paweł Stolorz, Radosław Myśliński.