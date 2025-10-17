W gronie dostojnych jubilatów znaleźli się: Maria i Stanisław Cagarowie, Maria i Jan Kaczkowscy, Maria i Józef Patrzykowie, Alicja i Jerzy Pałkowie, Teresa i Ryszard Srokowie, Władysława i Grzegorz Szozdowie, Krystyna i Leszek Tutkowie oraz Maria i Jan Żabowie.

Odznaczenia małżonkom wręczyli: dr Konrad Krzyżak, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Katarzyna Ożóg-Bąk, I Zastępca Burmistrza, Adam Sikora, II Zastępca Burmistrza, oraz Paweł Tofil, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku. W uroczystości uczestniczyli również wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Tadeusz Błażejczak i Tadeusz Wolak, a także Lucyna Drąg, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Podczas spotkania nie zabrakło ciepłych słów i życzeń - jubilatom gratulowano wytrwałości, wzajemnego szacunku i pięknego przykładu dla młodszych pokoleń. Małżonkowie otrzymali pamiątkowe ryngrafy, listy gratulacyjne, legitymacje oraz drobne upominki. Panie zostały dodatkowo obdarowane bukietami kwiatów.