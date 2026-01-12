Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 12 stycznia 2026

Osiem dekad na scenie

Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy ma już osiemdziesiąt lat. Sama Stalowa Wola ma tylko kilka wiosen więcej. Warto było to wspomnieć. Reminiscencje i żywe do nich obrazy odbywały się w dwa weekendowe wieczory.

W Miejskim Domu Kultury odbyła się rocznicowa gala. Zabrakło na niej przepychu, ale był przepych aktorskich, reżyserskich i widzowskich wspomnień. Bo ileż to osób na deskach ATD się przez lata pojawiło? Dla iluż były one trampoliną do dalszej scenicznej kariery! W piątek było śpiewnie za sprawą trupy ATD i zaprzyjaźnionych z nią aktorów Teatru Przedmieście.

Sobotni wieczór był z Różewiczem przy pełnej widowni i spotkaniem reżyserów ATD na zwieńczenie. Pokazana wtedy „Stara kobieta wysiaduje” była 102. (!) premierą w historii fascynatów sceny  teatralnej ze Stalowej Woli. Jubileuszowi towarzyszy wystawa „Gra reguła i wolnością” w holu MDK. Znajome twarze a lat złotych i szarych ATD i pożółkłe afisze, w których tyleż sentymentu, co lat minionych od zapowiadanej premiery.

Stalowowolski Teatr sięga do roku 1946, choć mógłby dwa lata głębiej. Tuż po opadnięciu frontowego kurzu Marian Bereżko założył Koło Teatralne. W roku październikowej odwilży do Teatru działającego już wtedy przy Pałacu Kultury i Sztuki, jak wtedy zwano dzisiejszy MDK, dołączył Józef Worek. Miał za sobą aktorski i reżyserski szlak od Lwowa po Wrocław. W Stalowej Woli przyjął artystyczny pseudonim Żmuda i pchnął naszych aktorów na nowe teatralne tory. 30 lat później Teatr przy ZDK (wtedy jeszcze Zakładowy DK) stał się Teatrem Dramatycznym (styl uwielbiany przez Żmudę) i przyjął zmarłego reżysera za swego patrona. Właśnie mijają cztery dekady od tamtych dni. A teatr trwa i trwa. W starych sprawdzonych ramach i tylko w coraz to nowszych czasach.

logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

