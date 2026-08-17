Osiedle Poręby z nowymi drogami i parkingami

O zakończeniu głównej części prac mówiono w poniedziałek, 17 sierpnia, podczas konferencji na osiedlu. Cała inwestycja kosztowała 13,7 mln zł, z czego ponad 7,74 mln zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa objęła dużą część Osiedla Poręby. Poszerzono drogi, wybudowano rondo, wykonano kanalizację deszczową, nowe oświetlenie i monitoring. Powstały również 62 miejsca parkingowe. W rejonie Szkoły Podstawowej nr 12 i Przedszkola nr 3 wprowadzono ruch jednokierunkowy.

- Nie mieliśmy tutaj oświetlenia bezpiecznego. Nie mieliśmy żadnego przejścia dla pieszych, które by było tutaj w obrębie szkoły. Nie mieliśmy kanalizacji deszczowej, nie było monitoringu, nie było poszerzonych ulic. W ramach tego projektu bardzo kompleksowego zostały poszerzone drogi, zostało wybudowane rondo przy Sklepie Żółtym, została wybudowana kanalizacja deszczowa, powstał monitoring, oświetlenie - mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Dużo zmieniło się również w otoczeniu placówek oświatowych. Zagospodarowano wcześniej niewykorzystane tereny, wykonano nowe nasadzenia - ponad 12 tys. krzewów i 10 dużych drzew.

O znaczeniu inwestycji mówił poseł Rafał Weber, przypominając, że miasto otrzymało dofinansowanie w 2023 roku.

- Jest bezpieczniej, jest sprawniej, jest wygodniej, jest bardziej komfortowo, ale też jest po prostu piękniej - powiedział.

W spotkaniu uczestniczyła także senator Janina Sagatowska, która zwracała uwagę przede wszystkim na korzyści dla mieszkańców.

- Ja jako mieszkaniec mogę tylko pochylić się i podziękować, tak jak wszyscy - mówiła.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek podkreślała z kolei, że podobne inwestycje powinny być kontynuowane także w innych częściach miasta.

- Mam nadzieję, że to nie ostatni etap przebudowy różnego rodzaju osiedli w naszym mieście Stalowa Wola - powiedziała.

Na Porębach pozostały jeszcze drobne prace i formalności związane z oddaniem przebudowanej jezdni do użytkowania. Miasto planuje już także kolejne zmiany. W rejonie Przedszkola nr 3 ma powstać tężnia solankowa i nowy plac zabaw, a większy teren zielony ma zostać zagospodarowany zgodnie z pomysłami mieszkańców. Konsultacje w tej sprawie mają rozpocząć się we wrześniu.

Podczas konferencji prezydent zwrócił również uwagę na nowe zasady parkowania. Część miejsc została oznaczona w taki sposób, że mogą z nich korzystać samochody o masie do 2,5 tony. Ma to zakończyć problem parkowania na osiedlu dużych busów, które wcześniej zajmowały miejsca przeznaczone dla mieszkańców.

- Mieszkańcy i miejsca parkingowe dla naszych mieszkańców są tutaj zupełnie najważniejsze - podkreślił Nadbereżny.

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Miasto apeluje, aby kierowcy zwracali uwagę na oznakowanie, szczególnie w rejonie szkoły, przedszkola i nowych parkingów.