Osiedle Poręby. Coraz bliżej zakończenia inwestycji drogowej

Jak poinformował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej prezydent Lucjusz Nadbereżny, zakończono już wszystkie elementy infrastruktury podziemnej. Obecnie roboty koncentrują się na pracach wykończeniowych, w tym przy nawierzchniach i zagospodarowaniu terenu.

Największym niedokończonym fragmentem pozostaje odcinek wyjazdowy prowadzący w kierunku sklepu Carrefour oraz ulicy Jana Pawła II. Jak wyjaśnił prezydent, jego realizacja została czasowo wstrzymana ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu do obiektu handlowego, zwłaszcza w okresie przedświątecznym.

- Ten fragment zostanie dokończony po okresie świątecznym - zapowiedział.

W najbliższym czasie planowane jest również rozpoczęcie prac związanych z zielenią. Nasadzenia mają ruszyć w kwietniu.

Wszystko wskazuje na to, że inwestycja zakończy się wcześniej niż przewiduje umowa. Termin jej realizacji wyznaczono na wrzesień, jednak - jak zaznaczono podczas sesji - postęp prac pozwala zakładać wcześniejsze zakończenie robót.