Osiedle Ogrodowe w Stalowej Woli z tytułem „Budowa Roku Podkarpacia 2025”

Nagrodę przyznały Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Statuetkę i dyplom odebrała Renata Knap, prezes zarządu SIM Stalowa Wola.

Wyróżnienie jest związane z jakością wykonania inwestycji oraz zastosowanymi rozwiązaniami architektonicznymi. Osiedle Ogrodowe powstało z myślą o osobach poszukujących nowego miejsca do życia w Stalowej Woli.

Za realizację inwestycji odpowiadała firma ADAMIETZ. W prace zaangażowani byli również kierownictwo budowy, inspektorzy nadzoru oraz projektanci: Inwestprojekt Świętokrzyski, zespół AWart i IKA Architektura.

Budowa osiedla to efekt współpracy SIM Stalowa Wola z miastem, Krajowym Zasobem Nieruchomości oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W realizację przedsięwzięcia zaangażowani byli także mieszkańcy, którzy zdecydowali się zamieszkać na nowym osiedlu.

Tytuł „Budowa Roku Podkarpacia 2025” to kolejne wyróżnienie dla inwestycji mieszkaniowej realizowanej w Stalowej Woli. Pierwszy etap Osiedla Ogrodowego został doceniony w regionalnym konkursie branżowym.

Fot. SIM Stalowa Wola