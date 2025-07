Osiedle Ogrodowe: kolejny etap budowy – czas na parkingi

Na osiedlu, oprócz ośmiu czteropiętrowych budynków mieszkalnych, przewidziano liczne udogodnienia dla przyszłych mieszkańców, w tym wygodne miejsca postojowe. Część z nich będzie zlokalizowana bezpośrednio przy blokach, co ma zapewnić szybki i łatwy dostęp do mieszkań. Trwa właśnie budowa tych parkingów – ich układ i rozmiar dostosowano do zapotrzebowania osiedla, które w docelowym kształcie pomieści 230 lokali mieszkalnych.

Równolegle z pracami drogowymi i brukarskimi realizowane są inne elementy infrastruktury: montowane będą stojaki rowerowe oraz energooszczędne oświetlenie LED. Zakończono już część prac ziemnych pod układ komunikacyjny, który obejmie również dojścia piesze i strefy rekreacyjne. W dalszym etapie inwestycji pojawi się także zieleń, plac zabaw i zbiornik retencyjny do gromadzenia wód opadowych.

Budowa Osiedla Ogrodowego przebiega w dwóch etapach. W pierwszym, który ma zakończyć się do końca 2025 roku, powstaną trzy budynki z 96 mieszkaniami. Drugi etap, już rozpoczęty, obejmie kolejne pięć bloków i zakończy się jesienią 2026 roku. Lokale będą oddawane w standardzie „pod klucz”, z pełnym wykończeniem.

Za realizację inwestycji odpowiada firma Adamietz Sp. z o.o., która zapewnia 5-letnią gwarancję na wykonane prace. Choć obecnie teren osiedla to jeszcze plac budowy, już teraz wyraźnie widać, że Osiedle Ogrodowe nabiera funkcjonalnego kształtu.