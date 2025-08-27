Orzeł na górze, Lotnik na dole

San Stalowa Wola wygrała drugi mecz z rzędu (Fot. Adam P./SAN Stalowa Wola)
Trzy bramki dla zespołu z rozwadowskich Piasków zdobyli młodzieżowcy: Wiktor Gątarz (17 l.), Mateusz Jakubiec (16 l.) i Gabriel Nowak (17 l.), a jedną były piłkarz m.in. Stali Gorzyce, Wisły Sandomierz, Sokoła Sieniawa, Unii Skowierzyn, obecnie trener juniorów Sanu, Bartosz Leśniowski.
Była to druga wygrana jedenastki trenera Pawła Kosiora, tydzień wcześniej wcześniej „czerwono-czarni” rozgromili na wyjeździe Polonię Przędzel 8:0.
Na czele tabeli Orzeł Rudnik, a zamyka ją Lotnik, który nie zdobył jeszcze punktu, za to stracił już 23 bramki.
Tanew i Czarni płyną wartkim nurtem. Sokół strącony w Stalowej Woli
Tuzin goli w Zarzeczu. Po punkciku dla Bukowej i Trucka
Wyniki 3. kolejki
SAN STALOWA WOLA - CZARNI II LIPA 4:0 (2:0) -- TUTAJ fotorelacja z meczu
Gątarz (27), Jakubiec (31), Leśniowski (60), Nowak (82)
JUTRZENKA KOPKI - POLONIA PRZĘDZEL 1:1 (1:1)
Żarkowski (29) - Gil (40)
WICHRY RZECZYCA DŁUGA - ORZEŁ GLINIANKA 2:1 (1:1)
Sikora (21-karny), Haliniak (76) - Lokaj (10)
HURAGAN ZDZIECHOWICE - SANNA ZAKLIKÓW 2:1 (1:1)
Serwatka (23), Szwedo (63) - Czapla (10)
HEROSI SŁOMIANA-KRZAKI - WKS KURZYNA 3:0 (1:0)
Pchełka (19), Wolak (82), Potyrała (86)
LOTNIK TURBIA - ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM 1:7 (1:3)
Moskal (43) - Seidler (15, 23), Trzuskot (18), Szymonik (46, 50), Chaber (60, 68)
ROTUNDA KRZESZÓW - TANEW HARASIUKI 2:0 (0:0)
Kulik (63), Fitoł (65)
Tabela za www.regiowyniki.pl
Komentarze