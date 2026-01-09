Orszak Trzech Króli po raz trzeci przeszedł przez Krzaki. Wspólnota, tradycja i radość

To wyjątkowe święto nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania ks. proboszcza Stanisława Kurasia oraz ogromnej pracy wielu osób i instytucji. W organizację orszaku z wielkim sercem włączyło się Koło Gospodyń Wiejskich „Razem możemy więcej Krzaki-Słomiana”, sołtys oraz mieszkańcy sołectw Krzaki-Słomiana i Studzieniec. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała OSP w Studzieńcu.

Barwny pochód, prowadzony przez Trzech Króli, wyruszył spod kościoła w Krzakach. W orszaku licznie uczestniczyli mieszkańcy, a także przedstawiciele władz samorządowych. Podczas drogi orszak spotkał Heroda i Arcykapłana, którzy – zgodnie z tradycją – dołączyli do wspólnej wędrówki.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia było oddanie pokłonu Dzieciątku Jezus przy szopce, co dla wielu uczestników stało się chwilą refleksji i wspólnej modlitwy. Zwieńczeniem uroczystości było spotkanie w świetlicy w Słomianej, gdzie odbyło się wspólne biesiadowanie i śpiewanie kolęd, podtrzymujące świąteczną atmosferę.

Organizatorzy nie kryją radości, że Orszak Trzech Króli z każdym rokiem przyciąga coraz więcej osób i staje się ważnym, wyczekiwanym wydarzeniem integrującym lokalną społeczność.