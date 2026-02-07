Orkiestra Dęta MDK w nowej, zaskakującej odsłonie

Zespół pod dyrekcją Radosław Paluch zaprezentował program, który był prawdziwą muzyczną podróżą przez style i epoki. Obok klasyki znalazły się w nim utwory popowe, soulowe, funkowe, jazzowe oraz filmowe, a wszystko to w nowych, starannie przygotowanych aranżacjach, podkreślających pełnię możliwości instrumentów dętych, perkusyjnych, a także klawiszy i gitary basowej.

W repertuarze pojawiły się m.in. kompozycje Giacomo Puccini, przeboje Michael Jackson, klasyki soulu kojarzone z twórczością Aretha Franklin, a także funkowe utwory Bruno Mars. Szeroki wachlarz stylistyczny uzupełniały latynoskie rytmy, big-bandowy swing oraz jazzowe standardy, które wspólnie stworzyły dynamiczny, karnawałowy charakter koncertu.

Na scenie zaprezentował się rozbudowany skład wykonawców – Orkiestrę Dętą MDK tworzyło 43 muzyków, a całością dyrygował Radosław Paluch. Ważnym elementem wydarzenia były partie wokalne, które nadały koncertowi scenicznego rozmachu; jako goście specjalni wystąpili Olivia Hausner oraz Paweł Żurawski, natomiast rolę prowadzącego koncert pełnił Sławomir Mączka.

Jak podkreśla kapelmistrz orkiestry, ideą koncertu było przełamywanie stereotypów dotyczących orkiestr dętych.

– Ukazywanie wszechstronności i elastyczności orkiestry dętej oraz łamanie złych stereotypów to cel, który postawiłem sobie od początku pracy jako kapelmistrz – mówi Radosław Paluch. – Pomysł koncertu karnawałowego dojrzewał ponad rok, a ostatni sezon letni był swoistym testem poszerzania repertuaru w kierunku popu i funku. Po bardzo pozytywnym odbiorze zdecydowaliśmy się pójść jeszcze dalej.

Przygotowania do koncertu trwały około pół roku i obejmowały zarówno adaptację aranżacji, jak i intensywną pracę podczas prób, również z udziałem gości specjalnych. Jak zapowiada dyrygent, to dopiero początek dalszego rozwoju zespołu. W planach są kolejne koncerty sceniczne, wydarzenia tematyczne, jeszcze szersze wykorzystanie potencjału wokalistów i instrumentalistów, a w dalszej perspektywie także nagranie płyty.

Jednocześnie Orkiestra Dęta MDK nie rezygnuje z doskonalenia swojej działalności jako zespół marszowy, dbając o najwyższy poziom oprawy uroczystości państwowych. Ważnym celem pozostaje również promocja zespołu i pozyskiwanie nowych muzyków.

Koncert karnawałowy potwierdził, że orkiestra dęta może być formacją nowoczesną, wszechstronną i atrakcyjną dla słuchaczy w różnym wieku, a znane melodie w jej wykonaniu zyskują zupełnie nowe brzmienie.

Poniżej fotorelacja z wczorajszego koncertu.