Orkiestra Dęta MDK w nowej, zaskakującej odsłonie.

Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej MDK zapowiada się jako muzyczne wydarzenie pełne różnorodności, emocji i świeżej energii. Zespół pod dyrekcją Radosława Palucha przygotował program, który będzie prawdziwą podróżą przez style i epoki – od klasyki, przez pop i soul, aż po muzykę filmową, jazzową i rozrywkową.

Publiczność usłyszy m.in. kompozycje Giacomo Pucciniego, przeboje Michaela Jacksona, soulowe klasyki Arethy Franklin, funkowe utwory Bruno Marsa, a także latynoskie rytmy, big-bandowy swing, jazzowe standardy i efektowną muzykę filmową. Tak szeroki repertuar ma pokazać, jak ogromnymi możliwościami brzmieniowymi dysponuje współczesna orkiestra dęta.

Całość zabrzmi w nowych, starannie przygotowanych aranżacjach, które wydobędą pełnię potencjału instrumentów dętych i perkusyjnych, a także klawiszy oraz gitary basowej. Ważnym elementem koncertu będą partie wokalne, dodające programowi scenicznej ekspresji i koncertowego rozmachu.

Na scenie wystąpią zarówno członkowie Orkiestry Dętej MDK, jak i zaproszeni goście specjalni – Olivia Hausner oraz Paweł Żurawski. Ich interpretacje znanych utworów mają być jednym z najmocniejszych punktów wieczoru. Koncert poprowadzi Sławomir Mączka.

Organizatorzy zapowiadają wydarzenie, które może zburzyć stereotypowe myślenie o orkiestrze dętej jako formacji wyłącznie marszowej czy tradycyjnej. To propozycja dla słuchaczy w różnym wieku – zarówno miłośników klasyki, jak i fanów muzyki rozrywkowej.

Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej MDK zapowiada się jako jedno z ciekawszych wydarzeń muzycznych tej zimy w Stalowej Woli. To doskonała okazja, by odkryć orkiestrę na nowo i spędzić piątkowy wieczór w rytmie znanych melodii i dobrej energii.

Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej MDK

pod dyrekcją Radosława Palucha

6 lutego 2026 (piątek)

godz. 19.00

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli – sala widowiskowa

Bilety: 15 zł

Dostępne online na stronie MDK oraz stacjonarnie w kasie MDK

Odkryj brzmienie orkiestry dętej na nowo.