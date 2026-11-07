Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe ma już 45 lat

Orkiestra od lat uczestniczy w życiu gminy i powiatu. Można ją usłyszeć podczas uroczystości patriotycznych, religijnych, kulturalnych i samorządowych. Występuje również poza granicami gminy, reprezentując Jeżowe podczas różnych wydarzeń.

Za 45 lat działalności stoją przede wszystkim ludzie - muzycy, dyrygenci i instruktorzy, którzy przez lata rozwijali zespół i dbali o jego repertuar.

Z okazji jubileuszu gratulacje na ręce kapelmistrza Radosława Palucha przekazał starosta niżański Robert Bednarz.

- Serdecznie gratuluję wszystkim obecnym i byłym członkom Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe, dyrygentom oraz osobom zaangażowanym w jej rozwój. Dziękuję za pasję, wytrwałość i wkład w pielęgnowanie muzycznych tradycji. Życzę kolejnych lat owocnej działalności, nowych muzycznych sukcesów oraz satysfakcji ze wspólnego tworzenia - podkreślił starosta.