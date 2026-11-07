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Jeżowe 7 listopada 2026

Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe ma już 45 lat

45 lat wspólnego muzykowania, występów i pielęgnowania lokalnych tradycji. Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe świętowała swój jubileusz. Była to okazja do spotkania obecnych i byłych członków zespołu, wspomnień oraz podziękowań dla tych, którzy przez lata angażowali się w jego działalność.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Orkiestra od lat uczestniczy w życiu gminy i powiatu. Można ją usłyszeć podczas uroczystości patriotycznych, religijnych, kulturalnych i samorządowych. Występuje również poza granicami gminy, reprezentując Jeżowe podczas różnych wydarzeń.

Za 45 lat działalności stoją przede wszystkim ludzie - muzycy, dyrygenci i instruktorzy, którzy przez lata rozwijali zespół i dbali o jego repertuar.

Z okazji jubileuszu gratulacje na ręce kapelmistrza Radosława Palucha przekazał starosta niżański Robert Bednarz.

- Serdecznie gratuluję wszystkim obecnym i byłym członkom Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe, dyrygentom oraz osobom zaangażowanym w jej rozwój. Dziękuję za pasję, wytrwałość i wkład w pielęgnowanie muzycznych tradycji. Życzę kolejnych lat owocnej działalności, nowych muzycznych sukcesów oraz satysfakcji ze wspólnego tworzenia - podkreślił starosta.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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