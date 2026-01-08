Orkan wieje na Podkarpaciu ponad ćwierć wieku!

Orkan Nisko od ponad 25 lat jest obecny na siatkarskiej mapie Podkarpacia. Klub, którego nazwa kojarzy się z mocno wiejącym wiatrem, rzeczywiście potrafił przez lata przetrwać sportowe zawieruchy, jednocześnie niosąc w sobie energię i pasję...

Ćwierć wieku temu Orkan rywalizował w III lidze, mierząc się z takimi zespołami jak: Rafineria Jasło, Krośnianka, AZS Krosno, Wisłok Strzyżów, Błękitni Ropczyce, AZS WSP II Rzeszów, GOK Wadowice i AZS Politechnika Rzeszów. To właśnie ta ostatnia drużyna była rywalem Orkana w pierwszym ligowym spotkaniu rozegranym przed 25 laty, w 2001 roku. Mecz zakończył się pewnym zwycięstwem zespołu z Niska 3:0 (25:19, 25:19, 25:23), a cały tamten sezon zapisał się w historii klubu złotymi zgłoskami, bo Orkan wywalczył historyczny awans do 2 ligi.

W drużynie występowali: Janusz Rutkowski, Jarosław Zych, Mirosław Borówka, Sławomir Jarosz, Rafał Szmejda, Bogusław Kanicki, Mirosław Sroka, Dariusz Żabiński, Tomasz Oleksak, Mariusz Kowalik, Mariusz Surma, Mirosław Wilk oraz Adam Kamiński. Trenerem był Wiesław Radomski, a ster w klubie dzierżył prezes Adam Madej.

Wejście do II ligi oznaczało nowy etap i naturalne zmiany w zespole. Z drużyną pożegnali się Bogusław Kanicki, Dariusz Żabiński, Dariusz Maślach i Mariusz Kowalik, a w ich miejsce pojawili się nowi zawodnicy, którzy mieli wnieść świeżą energię i doświadczenie. To właśnie wtedy rozpoczął się kolejny rozdział historii Orkana.

Dla kibiców historia niżańskiego zespołu to piękne wspomnienia, a od nas... mała zagadka: czy potrafisz wymienić trzech zawodników, którzy dołączyli do Orkana przed sezonem 2006/07? Odpowiedź kryje się na zamieszczonym, drużynowym zdjęciu… Na odpowiedzi czekamy w komentarzach.