Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Nisko 10 grudnia 2025

Orkan Nisko w połowie stawki i w drodze do... I ligi

Od zwycięstwa nad AZS Uniwersytetem Rzeszów rozpoczęli rundę rewanżową w 2 lidze podkarpackiej w grupie I siatkarze Orkana Nisko. Podobnie jak w inauguracyjnym spotkaniu obydwu drużyn, niżanie nie stracili seta. Po 6. kolejkach nasza drużyna zajmuje trzecie miejsce (3 mecze wygrała, 3 przegrała), a prowadzi z kompletem zwycięstw Maja-Bud AlterEco Bystrzaki Gmina Iwierzyce.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

– Wynik ostatniego meczu przeciwko Uniwersytetowi Rzeszowskiemu nie oddaje w pełni jego przebiegu - mówi trener Mateusz Pyrak. – Choć nasza drużyna przez większość czasu kontrolowała wydarzenia na boisku, rywale z Rzeszowa walczyli do samego końca i nie pozwolili nam na ani chwilę rozluźnienia. Było to bardzo dobre spotkanie – pełne emocji, długich akcji i sportowego zaangażowania. Poza efektownymi zagraniami pokazaliśmy też, czym naprawdę jest drużyna. Każdy zawodnik, który pojawił się na boisku, dołożył swoją cegiełkę do tego zwycięstwa.

Różnice między zespołami są niewielkie

Za Orkanem pierwszy mecz rundy rewanżowej i cała pierwsza runda fazy zasadniczej, którą nasza drużyna zakończyła na 3. miejscu. Taka pozycja daje drużynie z Niska awans do kolejnej fazy, czyli do grupy walczącej bezpośrednio o wejście do I Ligi Podkarpackiej.
– Liga jest wyrównana. Różnice między zespołami są niewielkie, a o wyniku często decyduje dyspozycja dnia oraz detale widoczne dopiero w trakcie meczu - mówi trener Mateusz Pyrak. – W naszej drużynie działo się naprawdę dużo. Późny początek przygotowań i kilka kontuzji nie ułatwiały budowania stabilnego składu, dlatego jestem przekonany, że im dalej w sezon, tym czyściej i spójniej będzie wyglądała nasza gra. Mimo trudności widać było postęp i coraz lepszą organizację na boisku.

Jest ich coraz więcej!

– To, co szczególnie mnie cieszy, to duże zainteresowanie treningami, wśród doświadczonych zawodników, a także u młodych graczy, którzy w przyszłości będą stanowić ważne ogniwo zespołu. Właśnie z myślą o nich zgłosiliśmy drużynę do amatorskiej ligi w Stalowej Woli, żeby tam mogli zdobywać boiskowe doświadczenie.
– Przed nami druga runda. Zajmowanego miejsca w tabeli nie zamierzamy oddać. Zespół wygląda z tygodnia na tydzień coraz lepiej, dlatego z pełnym optymizmem patrzymy na nadchodzące mecze. W tej lidze może się jeszcze wiele zmienić, ale wierzę w to, że to my będziemy jednymi z tych, którzy będą rozdawać w niej karty.

Runda rewanżowa, 6. kolejka:
AZS UR Rzeszów - Orkan 0:3 (24:26, 22:25, 21:25)

I runda:
Orkan - AZS UR Rzeszów 3:0 (25:23, 25:19, 25:15)
AOZ Volley Rzeszów - Orkan 0:3 (19:25, 18:25, 14:25)
Orkan - AKS V LO Rzeszów 1:3 (25:13, 14:25, 23:25, 20:25)
Maja-Bud AlterEco Bystrzaki - Orkan 3:0 (25:16, 25:11, 25:21)
Orkan - Anilana Rakszawa 2:3 (23:25, 25:22, 25:21, 19:25, 11:15)

Orkan Nisko 2025/26. Stoją, od lewej: Dariusz Sekulski, Michał Rąpała, Wojciech Bąk, Filip Wala, Przemysław Szczęch, Tomasz Tudryn, Patryk Zaguła, Krzysztof Skrzypek, Mateusz Pyrak. U dołu, od lewej: Paweł Kania, Jakub Skalny, Miron Zając, Rafał Potaczała,Marcin Gorczyca

Tabela za podkarpackasiatkowka.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Stal zaprasza dzisiaj na Hutniczą, A Kuźnia Koszykówki na Wojska Polskiego
Stalowa Wola
Stal zaprasza dzisiaj na Hutniczą, A Kuźnia Koszykówki na Wojska Polskiego
54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos
Stalowa Wola
54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli ruszył! Poznaj nominowanych i oddaj swój głos
Master Roku 2025 – dziesięciu pasjonatów, którzy udowadniają, że sport nie ma wieku. Poznaj nominowanych!
Stalowa Wola
Master Roku 2025 – dziesięciu pasjonatów, którzy udowadniają, że sport nie ma wieku. Poznaj nominowanych!
Talent Roku 2025 – pięć młodych sportowych pereł Stalowej Woli. Poznaj nominowanych!
Stalowa Wola
Talent Roku 2025 – pięć młodych sportowych pereł Stalowej Woli. Poznaj nominowanych!
Trener Roku 2025 – pięciu szkoleniowców, którzy tworzą sportowe sukcesy Stalowej Woli
Stalowa Wola
Trener Roku 2025 – pięciu szkoleniowców, którzy tworzą sportowe sukcesy Stalowej Woli
Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli w 2025 Roku – poznaj 20 wyjątkowych kandydatów! Rusza głosowanie Czytelników
Stalowa Wola
Najpopularniejszy Sportowiec Stalowej Woli w 2025 Roku – poznaj 20 wyjątkowych kandydatów! Rusza głosowanie Czytelników
Rusza 54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli! Ponad 50 lat tradycji i sportowych emocji
Stalowa Wola
Rusza 54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli! Ponad 50 lat tradycji i sportowych emocji
Veganki w Krakowie na „piątkę”
Stalowa Wola
Veganki w Krakowie na „piątkę”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu