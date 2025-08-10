Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 sierpnia 2025

Organy w rozwadowskiej farze przejdą modernizację

Ruszył remont organów w Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie. Renowacja przewidziana jest na ok. 1,5 roku.

REKLAMA
avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

-Rozpoczęliśmy remont naszego instrumentu muzycznego, który animuje nasze modlitwy każdego dnia. Nasz instrument został zbudowany w 1907 roku w stylu neogotyku, wykonał je Mieczysław Janiszewski, który pochodził ze szkoły lwowskiej. Mamy nadzieję, że prace przebiegną sprawnie i bez komplikacji dzięki czemu będziemy mogli już wkrótce na nowo cieszyć się pięknem muzyki podczas naszych nabożeństw - czytamy na FB Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie. 

Częściowo orany zostały zdemontowane w piątek i przewiezione do remontu. 

Udostępnij artykuł:

avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Muzyka, tłumy i aromat grilla. Niedziela w Parku Miejskim
Stalowa Wola
Muzyka, tłumy i aromat grilla. Niedziela w Parku Miejskim
Jastkowice świętują 700-lecie. Trzy dni obchodów w gminie Pysznica
Pysznica
Jastkowice świętują 700-lecie. Trzy dni obchodów w gminie Pysznica
Huta Stalowa Wola bez prezesa – nadchodzą zmiany w zarządzie
Stalowa Wola
Huta Stalowa Wola bez prezesa – nadchodzą zmiany w zarządzie
Hutnik na sprzedaż, ale najpierw trzeba usunąć kasyno
Stalowa Wola
Hutnik na sprzedaż, ale najpierw trzeba usunąć kasyno
Blisko 2,5 promila. Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki reakcji świadków
Blisko 2,5 promila. Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki reakcji świadków
Co dalej z drogą S74 Opatów-Nisko?
Stalowa Wola
Co dalej z drogą S74 Opatów-Nisko?
Dożynki w Rudniku z konkursem na tradycyjne przysmaki
Rudnik nad Sanem
Dożynki w Rudniku z konkursem na tradycyjne przysmaki
Gmina Harasiuki zainwestuje w nowoczesny i ekologiczny urząd
Harasiuki
Gmina Harasiuki zainwestuje w nowoczesny i ekologiczny urząd
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu