Organy w rozwadowskiej farze przejdą modernizację

-Rozpoczęliśmy remont naszego instrumentu muzycznego, który animuje nasze modlitwy każdego dnia. Nasz instrument został zbudowany w 1907 roku w stylu neogotyku, wykonał je Mieczysław Janiszewski, który pochodził ze szkoły lwowskiej. Mamy nadzieję, że prace przebiegną sprawnie i bez komplikacji dzięki czemu będziemy mogli już wkrótce na nowo cieszyć się pięknem muzyki podczas naszych nabożeństw - czytamy na FB Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie.

Częściowo orany zostały zdemontowane w piątek i przewiezione do remontu.