Oratorium „Zło Dobrem Zwyciężaj” zabrzmi w stalowowolskiej bazylice

Pod patronatem honorowym Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, koncert organizują Andrzej Kaczmarek, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska, oraz prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny.

Oratorium powstało dzięki współpracy wielu twórców. Libretto napisał ks. Tadeusz Golecki, a muzykę skomponował Piotr Pałka. Na scenie wystąpią znakomici soliści: Joanna Klin (sopran), Aleksandra Gudzio (mezzosopran), Karol Lizak (tenor) oraz Marcin Wasilewski-Kruk (baryton). Rola recytatora przypadła Dariuszowi Kowalskiemu. Towarzyszyć im będzie Orkiestra Krakowskiego Syndykatu Kulturalnego oraz liczne połączone chóry z Krakowa, Rzeszowa, Tarnobrzega, Stalowej Woli i okolic. Dyrygentem całości jest Piotr Pałka.

Oratorium nie jest jedynie koncertem - to muzyczna opowieść o odwadze, sile dobra i człowieku, który w trudnych czasach zapalał światło wolności. To wieczór pełen wzruszenia i refleksji, zachęcający do zatrzymania się i przypomnienia, że dobro zawsze ma ostatnie słowo.

W organizację wydarzenia zaangażowało się wiele instytucji i partnerów: Miasto Stalowa Wola, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Sandomierska, Bazylika Konkatedralna, Miejski Dom Kultury, Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej, Chór Soli Deo, Fundacja Uniwersytecka, Powiat Stalowowolski, Ośrodek Holicare, Zespół Szkół nr 1 oraz partnerzy medialni.

To wyjątkowa okazja, by w stalowowolskiej bazylice wziąć udział w muzycznym hołdzie dla kapłana, który inspirował tysiące ludzi swoją odwagą, prawdą i miłością.

