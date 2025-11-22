Miesięcznik
Stalowa Wola 23 listopada 2025

Opowieści znad Sanu - spotkanie autorskie z Katarzyną Nowak-Szelejewską w MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza w czwartek, 27 listopada o godzinie 17 na spotkanie autorskie z Katarzyną Nowak-Szelejewską, pochodzącą ze Stalowej Woli pisarką i psycholożką. Wydarzenie odbędzie się w sali bankietowej Biblioteki Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Autorka debiutanckiego zbioru opowiadań „Skrzypki” zdobyła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej teksty były wielokrotnie nagradzane, m.in. w konkursach organizowanych przez Wydawnictwo Czarne, w Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania i w Międzynarodowym Literackim Konkursie im. Siegfrieda Lenza. W 2021 roku otrzymała Nagrodę Literacką im. Mariana Redwana. W 2025 roku była nominowana do Literackiej Nagrody Identitas, a jej warsztaty literackie odbywały się nawet w Arktyce.

W „Skrzypkach” znalazło się siedemnaście krótkich opowieści osadzonych w świecie wiejskiej społeczności nad rzeką San. Historie, często przesycone realizmem magicznym, poruszają tematy losu, pamięci i filozofii prostego człowieka. Katarzyna Nowak-Szelejewska publikowała również w renomowanych czasopismach literackich, m.in. „Akcent”, „Tlen literacki”, „Fabularie” oraz „Twórczość”.

Podczas spotkania będzie można porozmawiać z autorką o jej twórczości, inspiracjach oraz procesie pisarskim. To wyjątkowa okazja, aby poznać bliżej młodą twórczynię, która łączy w swojej pracy literaturę piękną z psychologiczną wrażliwością.

