„ONA” w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji

Autorka jest absolwentką Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W swojej twórczości koncentruje się na tkaninie artystycznej, budując rozpoznawalny, organiczny i intuicyjny język wypowiedzi. W pracach łączy różnorodne materiały – zarówno naturalne, jak i syntetyczne – zestawiając je z symboliką i narracją. Inspiracje czerpie z refleksji nad ewolucją człowieka, mitologią oraz archetypami, a także z tematów związanych z kobiecością i macierzyństwem. Każda realizacja stanowi osobną, metaforyczną historię odnoszącą się do emocji, intymności i doświadczeń człowieka.

Artystka ma na koncie udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz poza jej granicami. Ekspozycja w Nisku jest pierwszą okazją do zapoznania się z jej twórczością w tym mieście.

Na wernisażu pojawili się mieszkańcy Niska, a także przedstawiciele samorządu: burmistrz gminy i miasta Nisko dr Konrad Krzyżak oraz I zastępca burmistrza Katarzyna Ożóg-Bąk. Goście z uwagą oglądali prezentowane prace i rozmawiali z autorką.

Wystawę „ONA” można oglądać w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji do 17 kwietnia 2026 roku.

Fot. NCK "Sokół"